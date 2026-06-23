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Ignacio Buse vs Vit Kopriva: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final del ATP 250 de Mallorca

Luego de imponerse ante el vigente campeón y ex número 3 del mundo, el peruano se encuentra "listo para sufrir" en la siguiente ronda del torneo. Revisa todo sobre el partido Buse vs. Kopriva.

Ignacio Buse viene de competir en Roland Garros y ganar el ATP 500 de Hamburgo. Foto: composición LR/AFP
Ignacio Buse viene de competir en Roland Garros y ganar el ATP 500 de Hamburgo. Foto: composición LR/AFP
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Ignacio Buse continúa cosechando éxitos en su mejor temporada profesional. La primera raqueta nacional logró un histórico triunfo en el ATP 250 de Mallorca ante el griego Stefanos Tsitsipas —ex número 3 del mundo y vigente campeón— y avanzó a los octavos de final, instancia en la que se medirá con Vit Kopriva.

El tenista peruano señaló que se viene adaptando a jugar en césped y remarcó que está dispuesto a sufrir para lograr el título. “Me siento bastante cómodo en esto, las condiciones están hechas para sufrir porque hace mucho calor y creo que me estoy adaptando bien. Estoy dispuesto a sufrir”, manifestó para la web de ATP.

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“He visto varias hoy. Tengo muchas ganas de volver y quiero ver el impacto que tuve tras ganar en Hamburgo, es un honor y siempre cuando voy siempre trato de comer bastante comida peruana”, agregó sobre el apoyo de sus compatriotas.

¿Cuándo juega Ignacio Buse vs Vit Kopriva?

Ignacio Buse se verá las caras con el checo Vit Kopriva este miércoles 24 de junio por los octavos de final del ATP 250 de Mallorca.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Vit Kopriva por el ATP 250 de Mallorca?

El partido del tenista peruano contra el número 68 del mundo empezará alrededor de las 5.30 a. m. (hora peruana).

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¿Dónde ver el partido de Ignacio Buse en el ATP 250 de Mallorca?

Los partidos de octavos de final del ATP 250 de Mallorca serán transmitidos en vivo a través de Disney Plus Premium para toda Latinoamérica. Asimismo, otra opción para seguir los duelos es Tennis TV.

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