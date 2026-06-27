HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Nico Williams sufre una dolorosa lesión en pleno Mundial 2026 tras fuerte jugada: “Es uno de los peores días de mi vida”

El futbolista del Athletic Club compartió su dolor en redes sociales al recordar un año complicado marcado por problemas físicos, pero mantiene la esperanza de volver a jugar al fútbol.

Nico Williams enfrenta un duro golpe en el Mundial 2026 tras sufrir una nueva lesión muscular en el partido contra Uruguay, expresando su tristeza en redes sociales.
Nico Williams enfrenta un duro golpe en el Mundial 2026 tras sufrir una nueva lesión muscular en el partido contra Uruguay, expresando su tristeza en redes sociales. | Foto: Cordon Press
Escuchar
Resumen
Compartir

El futbolista español Nico Williams atraviesa un momento sumamente difícil en el Mundial 2026 tras sufrir una nueva lesión muscular en el encuentro ante Uruguay. El extremo del Athletic Club expresó su profunda tristeza por lo ocurrido y dejó un mensaje cargado de emoción que refleja el duro proceso físico y mental que ha enfrentado en los últimos meses.

Hoy es uno de los peores días de mi vida”, escribió el atacante, quien volvió a lesionarse luego de un largo periodo marcado por problemas físicos. “Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad”, añadió en su comunicado difundido en redes sociales.

El delantero también recordó lo difícil que fue su recuperación, señalando que vivió “un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad”, llegando incluso a convivir con el dolor en su vida diaria. “Volver a ser feliz jugando al fútbol era mi mayor prioridad”, explicó, resaltando el esfuerzo que realizó para regresar a su mejor nivel.

PUEDES VER: Marcelo Bielsa perdió los papeles y empezó a gritar en plena entrevista tras eliminación de Uruguay del Mundial 2026: "¡Dale de una vez!"

lr.pe
Mensaje publicado en la redes sociales del atacante español. Foto: Nicolas Williams | X

Mensaje publicado en la redes sociales del atacante español. Foto: Nicolas Williams | X

Una lesión tras una fuerte jugada en el Mundial 2026

Nico Williams detalló que su nueva dolencia se produjo tras una acción con el jugador uruguayo Nicolás de la Cruz que, según su versión, pudo evitarse. “Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba”, señaló, calificando la jugada como innecesaria.

El atacante del Athletic Club también hizo referencia a su historial reciente de problemas físicos, incluida una lesión en el isquio que volvió a frenarlo en su recuperación. Pese a todo, Williams se mostró firme en su mensaje de resiliencia: “Pero esto tampoco me va a detener. Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol”.

Finalmente, el internacional español agradeció el apoyo recibido y dejó un mensaje de esperanza de cara al futuro. “Gracias de corazón a todos por vuestros mensajes de apoyo. La historia no ha acabado, nos vemos lo antes posible en este Mundial”, concluyó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jordania vs Argentina EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido por el final de la fase de grupos del Mundial 2026

Jordania vs Argentina EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido por el final de la fase de grupos del Mundial 2026

LEER MÁS
Previa Colombia vs Portugal EN VIVO: alineaciones confirmadas en el partido por el Mundial 2026

Previa Colombia vs Portugal EN VIVO: alineaciones confirmadas en el partido por el Mundial 2026

LEER MÁS
Previa Colombia vs Portugal EN VIVO por el Mundial 2026: alineaciones, pronóstico y todo sobre el partido de Luis Díaz y Cristiano Ronaldo HOY

Previa Colombia vs Portugal EN VIVO por el Mundial 2026: alineaciones, pronóstico y todo sobre el partido de Luis Díaz y Cristiano Ronaldo HOY

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Así va la tabla de mejores terceros del Mundial 2026: clasificados a 16avos y equipos que pelean en la última fecha

Así va la tabla de mejores terceros del Mundial 2026: clasificados a 16avos y equipos que pelean en la última fecha

LEER MÁS
Partido Colombia vs Portugal EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la clasificación a 16avos del Mundial 2026

Partido Colombia vs Portugal EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la clasificación a 16avos del Mundial 2026

LEER MÁS
Cody Gakpo, jugador de Países Bajos, anuncia la muerte de su hijo en pleno Mundial 2026

Cody Gakpo, jugador de Países Bajos, anuncia la muerte de su hijo en pleno Mundial 2026

LEER MÁS
Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Jordania vs Argentina EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido por el final de la fase de grupos del Mundial 2026

Jordania vs Argentina EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido por el final de la fase de grupos del Mundial 2026

LEER MÁS
¡Sporting Cristal clasificó a la siguiente fase de la Copa Caliente de la Liga tras vencer 2-0 a Unión Comercio!

¡Sporting Cristal clasificó a la siguiente fase de la Copa Caliente de la Liga tras vencer 2-0 a Unión Comercio!

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025