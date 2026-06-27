Nico Williams enfrenta un duro golpe en el Mundial 2026 tras sufrir una nueva lesión muscular en el partido contra Uruguay, expresando su tristeza en redes sociales. | Foto: Cordon Press

Nico Williams enfrenta un duro golpe en el Mundial 2026 tras sufrir una nueva lesión muscular en el partido contra Uruguay, expresando su tristeza en redes sociales. | Foto: Cordon Press

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El futbolista español Nico Williams atraviesa un momento sumamente difícil en el Mundial 2026 tras sufrir una nueva lesión muscular en el encuentro ante Uruguay. El extremo del Athletic Club expresó su profunda tristeza por lo ocurrido y dejó un mensaje cargado de emoción que refleja el duro proceso físico y mental que ha enfrentado en los últimos meses.

“Hoy es uno de los peores días de mi vida”, escribió el atacante, quien volvió a lesionarse luego de un largo periodo marcado por problemas físicos. “Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad”, añadió en su comunicado difundido en redes sociales.

El delantero también recordó lo difícil que fue su recuperación, señalando que vivió “un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad”, llegando incluso a convivir con el dolor en su vida diaria. “Volver a ser feliz jugando al fútbol era mi mayor prioridad”, explicó, resaltando el esfuerzo que realizó para regresar a su mejor nivel.

Mensaje publicado en la redes sociales del atacante español. Foto: Nicolas Williams | X

Una lesión tras una fuerte jugada en el Mundial 2026

Nico Williams detalló que su nueva dolencia se produjo tras una acción con el jugador uruguayo Nicolás de la Cruz que, según su versión, pudo evitarse. “Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba”, señaló, calificando la jugada como innecesaria.

El atacante del Athletic Club también hizo referencia a su historial reciente de problemas físicos, incluida una lesión en el isquio que volvió a frenarlo en su recuperación. Pese a todo, Williams se mostró firme en su mensaje de resiliencia: “Pero esto tampoco me va a detener. Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol”.

Finalmente, el internacional español agradeció el apoyo recibido y dejó un mensaje de esperanza de cara al futuro. “Gracias de corazón a todos por vuestros mensajes de apoyo. La historia no ha acabado, nos vemos lo antes posible en este Mundial”, concluyó.