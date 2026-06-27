HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

¿Qué es el Proyecto Japón 2092? El ambicioso plan de 100 años con el que la selección japonesa quiere ganar su primer Mundial

Tres décadas de esfuerzo han permitido a Japón clasificar a su séptimo Mundial consecutivo. La cita con Brasil es clave para seguir demostrando su evolución futbolística.

El éxito japonés en el torneo es fruto del Proyecto Japón 2092, una iniciativa de largo plazo que busca transformar el fútbol del país y conquistar la Copa del Mundo en 2092.
El éxito japonés en el torneo es fruto del Proyecto Japón 2092, una iniciativa de largo plazo que busca transformar el fútbol del país y conquistar la Copa del Mundo en 2092. | Foto: Nippon
Escuchar
Resumen
Compartir

Japón se ha convertido en una de las selecciones revelación del Mundial 2026 tras avanzar a los 16avos de final, donde afrontará un complicado desafío frente a Brasil. El conjunto asiático buscará dar la sorpresa y seguir haciendo historia en la máxima cita del fútbol.

Más allá de su rendimiento en el torneo, el crecimiento de la selección japonesa es el resultado de un proyecto que comenzó hace más de tres décadas. Se trata del denominado Proyecto Japón 2092, una estrategia de largo plazo que busca convertir al país en campeón del mundo mediante el desarrollo integral de su fútbol.

PUEDES VER: Capitán de Irán indignado por trato "injusto" de Infantino en el Mundial 2026: "Es un desastre; hicieron todo lo posible para eliminarnos"

lr.pe

¿Qué es el Proyecto Japón 2092 y por qué busca ganar el primer Mundial de su historia?

El Proyecto Japón 2092, también conocido como la Visión de los 100 años, es un plan impulsado por la Federación Japonesa de Fútbol (JFA) para transformar el fútbol del país de manera sostenible. La iniciativa nació con el objetivo de que Japón conquiste su primera Copa del Mundo en el año 2092, cuando se cumpla el centenario de la creación de la J-League.

A diferencia de otros proyectos deportivos centrados únicamente en el alto rendimiento, esta estrategia contempla el crecimiento del fútbol desde sus bases. La JFA apostó por fortalecer las categorías menores, mejorar la formación de entrenadores, ampliar la infraestructura deportiva y consolidar una identidad futbolística que permita competir de igual a igual con las principales potencias del mundo.

PUEDES VER: Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

lr.pe

¿Cómo nació el Proyecto Japón 2092 y cuál es su plan de 100 años?

El origen del proyecto se remonta a 1992, cuando Japón decidió profesionalizar su campeonato con la creación de la J-League. La Federación entendió que para competir en la élite mundial era necesario construir un sistema sólido que involucrara a clubes, academias, entrenadores y programas de formación para jóvenes talentos.

Dentro de ese plan de largo plazo también se impulsó la expansión del número de clubes profesionales, el desarrollo obligatorio de divisiones menores y la capacitación permanente de técnicos. Además, se fomentó que los mejores futbolistas dieran el salto a las principales ligas europeas para adquirir experiencia al máximo nivel y fortalecer posteriormente a la selección nacional.

¿Qué objetivos ha cumplido Japón y qué le falta para convertirse en campeón del mundo?

Más de 30 años después del inicio del Proyecto Japón 2092, varios de sus objetivos ya muestran resultados. Japón se ha clasificado de manera consecutiva a los Mundiales desde Francia 1998, consolidó una liga profesional competitiva y cuenta con numerosos futbolistas que militan en clubes de Europa, lo que elevó el nivel de su selección absoluta.

Sin embargo, el mayor desafío sigue siendo dar el salto definitivo en las fases eliminatorias de una Copa del Mundo. El enfrentamiento ante Brasil en los 16avos del Mundial 2026 representa una nueva oportunidad para demostrar cuánto ha evolucionado el fútbol japonés y acercarse al gran sueño que inspiró este proyecto: conquistar su primer título mundial.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Brasil - Japón: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Brasil - Japón: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

LEER MÁS
Túnez - Japón: hora y canales dónde ver el partido por el Mundial 2026

Túnez - Japón: hora y canales dónde ver el partido por el Mundial 2026

LEER MÁS
¿A qué hora juega Países Bajos - Japón EN VIVO HOY, partido por el grupo F del Mundial 2026?

¿A qué hora juega Países Bajos - Japón EN VIVO HOY, partido por el grupo F del Mundial 2026?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Así va la tabla de mejores terceros del Mundial 2026: clasificados a 16avos y equipos que pelean en la última fecha

Así va la tabla de mejores terceros del Mundial 2026: clasificados a 16avos y equipos que pelean en la última fecha

LEER MÁS
Partido Colombia vs Portugal EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la clasificación a 16avos del Mundial 2026

Partido Colombia vs Portugal EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la clasificación a 16avos del Mundial 2026

LEER MÁS
Cody Gakpo, jugador de Países Bajos, anuncia la muerte de su hijo en pleno Mundial 2026

Cody Gakpo, jugador de Países Bajos, anuncia la muerte de su hijo en pleno Mundial 2026

LEER MÁS
Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Jordania vs Argentina EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido por el final de la fase de grupos del Mundial 2026

Jordania vs Argentina EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido por el final de la fase de grupos del Mundial 2026

LEER MÁS
¡Sporting Cristal clasificó a la siguiente fase de la Copa Caliente de la Liga tras vencer 2-0 a Unión Comercio!

¡Sporting Cristal clasificó a la siguiente fase de la Copa Caliente de la Liga tras vencer 2-0 a Unión Comercio!

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025