¿Qué es el Proyecto Japón 2092? El ambicioso plan de 100 años con el que la selección japonesa quiere ganar su primer Mundial

El éxito japonés en el torneo es fruto del Proyecto Japón 2092, una iniciativa de largo plazo que busca transformar el fútbol del país y conquistar la Copa del Mundo en 2092. | Foto: Nippon

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Japón se ha convertido en una de las selecciones revelación del Mundial 2026 tras avanzar a los 16avos de final, donde afrontará un complicado desafío frente a Brasil. El conjunto asiático buscará dar la sorpresa y seguir haciendo historia en la máxima cita del fútbol.

Más allá de su rendimiento en el torneo, el crecimiento de la selección japonesa es el resultado de un proyecto que comenzó hace más de tres décadas. Se trata del denominado Proyecto Japón 2092, una estrategia de largo plazo que busca convertir al país en campeón del mundo mediante el desarrollo integral de su fútbol.

¿Qué es el Proyecto Japón 2092 y por qué busca ganar el primer Mundial de su historia?

El Proyecto Japón 2092, también conocido como la Visión de los 100 años, es un plan impulsado por la Federación Japonesa de Fútbol (JFA) para transformar el fútbol del país de manera sostenible. La iniciativa nació con el objetivo de que Japón conquiste su primera Copa del Mundo en el año 2092, cuando se cumpla el centenario de la creación de la J-League.

A diferencia de otros proyectos deportivos centrados únicamente en el alto rendimiento, esta estrategia contempla el crecimiento del fútbol desde sus bases. La JFA apostó por fortalecer las categorías menores, mejorar la formación de entrenadores, ampliar la infraestructura deportiva y consolidar una identidad futbolística que permita competir de igual a igual con las principales potencias del mundo.

¿Cómo nació el Proyecto Japón 2092 y cuál es su plan de 100 años?

El origen del proyecto se remonta a 1992, cuando Japón decidió profesionalizar su campeonato con la creación de la J-League. La Federación entendió que para competir en la élite mundial era necesario construir un sistema sólido que involucrara a clubes, academias, entrenadores y programas de formación para jóvenes talentos.

Dentro de ese plan de largo plazo también se impulsó la expansión del número de clubes profesionales, el desarrollo obligatorio de divisiones menores y la capacitación permanente de técnicos. Además, se fomentó que los mejores futbolistas dieran el salto a las principales ligas europeas para adquirir experiencia al máximo nivel y fortalecer posteriormente a la selección nacional.

¿Qué objetivos ha cumplido Japón y qué le falta para convertirse en campeón del mundo?

Más de 30 años después del inicio del Proyecto Japón 2092, varios de sus objetivos ya muestran resultados. Japón se ha clasificado de manera consecutiva a los Mundiales desde Francia 1998, consolidó una liga profesional competitiva y cuenta con numerosos futbolistas que militan en clubes de Europa, lo que elevó el nivel de su selección absoluta.

Sin embargo, el mayor desafío sigue siendo dar el salto definitivo en las fases eliminatorias de una Copa del Mundo. El enfrentamiento ante Brasil en los 16avos del Mundial 2026 representa una nueva oportunidad para demostrar cuánto ha evolucionado el fútbol japonés y acercarse al gran sueño que inspiró este proyecto: conquistar su primer título mundial.