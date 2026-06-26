¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de HOY en la Copa del Mundo 2026, horarios y canales de TV para ver todos los partidos de la tercera fecha en la fase de grupos.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY viernes 26 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con los duelos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por señales de canales como América TV, DSports o desde servicios de streaming (DGO, Disney Plus Premium, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
La tercera fecha en el certamen mundialista continúa hoy. Los encuentros de Noruega vs Francia y Senegal vs Irak abrirán la jornada de este viernes. Uruguay y España protagonizarán el duelo más atractivo, donde amas selecciones van por el pase a dieciseisavos de final. Por otro lado, duelos como Cabo Verde vs Arabia Saudita, Egipto vs Irán y Nueva Zelanda vs Bélgica completarán la programación futbolera.
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Partidos del Mundial 2026 HOY
- Noruega vs Francia
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: América TV / Disney+ / DSports / Paramount+
- Estadio: Gillette Stadium (Foxborough, Estados Unidos)
- Senegal vs Irak
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports / Paramount+
- Estadio: BMO Field (Toronto, Canadá)
- Cabo Verde vs Arabia Saudita
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: DSports / Paramount+
- Estadio: NRG Stadium (Houston, Estados Unidos)
- Uruguay vs España
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: América TV / Disney+ / DSports / Paramount+
- Estadio: Akron (Zapopan, México)
- Egipto vs Irán
- Hora: 10.00 p. m.
- Canal: DSports / Paramount+
- Estadio: Lumen Field (Seattle, Estados Unidos)
- Nueva Zelanda vs Bélgica
- Hora: 10.00 p. m.
- Canal: DSports / Paramount+
- Estadio: BC Place (Vancouver, Canadá)