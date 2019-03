Junior Viza, campeón con Alianza Lima pasó de ser un jugador atractivo a no tener equipo

Luego que Junior Viza haya sido considerado uno de los mejores elementos del torneo peruano, el tres veces campeón con Alianza Lima atraviesa una verdadera desventura al vivir una realidad lejana a su mejor momento en el deporte rey.

Las victorias que ganó con el cuadro blanquiazul, con Juan Aurich o con el equipo israelí Beitar Jerusalén quedaron sólo como un buen recuerdo, pues el presente de Junior Viza es que a pesar de estar con la temporada de la Liga 1 avanzada no ha recibido ninguna oferta de algún club.

"Es un momento difícil. Anteriormente nunca me había pasado de estar ya marzo y todavía no estar con ningún equipo. De repente no haber hecho una buena pretemporada como tu dices, pero gracias a Dios y a la Agremiación, a partir de enero ya hemos estado trabajando, haciendo una pretemporada. Hemos hecho unos partidos amistosos así que es como si hubiéramos estado en un equipo", enfatizó la ‘Cuchara’ a ‘Gol Perú’.

Sin embargo, Viza reveló que se ha preocupado por su preparación física, por lo cual no pierde las esperanzas de recibir la llamada de algún equipo. "Solamente estoy a la espera, a la espera de que pueda salir algo e integrarme en donde me quieran", expresó el también exjugador de la Universidad César Vallejo.

Además, el exmediocentro ofensivo de Alianza Lima reconoció que la temporada 2018 con Cienciano no fue la que esperaba por la poca continuidad que tuvo, por lo que este año espera que sea diferente. "Aparte de estar entrenando en la Videna con la Agremiación, estoy trabajando con un personal (trainer), con un gimnasio que también me está dando el apoyo en mis ratos libres para poder mantenerme en forma", sentencio.