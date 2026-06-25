Paraguay vs Australia EN VIVO HOY por el Mundial 2026 vía DSports: minuto a minuto del partido

Ya se juega el encuentro Paraguay vs Australia por el Mundial 2026.

Paraguay se enfrente ante Australia por el Mundial 2026. Foto: Selección de Paraguay

Paraguay se enfrente ante Australia por el Mundial 2026. Foto: Selección de Paraguay

Paraguay vs Australia EN VIVO se enfrentan hoy jueves 25 de junio por la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El compromiso se disputará desde las 9.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio de la Bahía de San Francisco, ubicado en Estados Unidos. El arbitraje estará a cargo del francés Clément Turpin. Ambas selecciones buscarán sumar puntos clave en un duelo que podría resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del certamen mundialista.

Paraguay vs Australia EN VIVO HOY por DSPORTS 21:07 Primer tiempo muy parejo Minuto 7: Ambos equipos atacan en busca del primer gol del partido. 21:00 ¡Inició el partido! Ya se juega el encuentro Paraguay vs Australia por el Mundial 2026. 20:54 ¡Suenan los himnos! Entonan los himnos de ambos países previo al inicio del encuentro. 20:51 ¡Salen los equipos! Las selecciones de Paraguay y Australia ya se encuentran en el terreno de juego. 20:33 ¡Inicia el calentamiento! Ambos equipos se encuentran realizando el calentamiento previo al inicio del partido. 19:44 Alineación confirmada de Australia Beach; Circati, Bos, Behich, Souttar, Herrington; Metcalfe, Oneill, Irvine; Irankunda y Volpato. 19:43 Alineación confirmada de Paraguay Gill; Velásquez, Alderete, Cáceres, G. Gómez, Maidana; D. Gómez, Cubas, Galarza; Enciso y Ávalos. 18:41 Pronóstico Paraguay vs Australia Las principales de apuestas no tienen a un claro favorito para este encuentro, pero le dan un ligero favoritismo a Paraguay. Betsson: gana Paraguay (2.68), empate (2.30), gana Australia (4.35)

Betano: gana Paraguay (2.80), empate (2.30), gana Australia (4.25)

Bet365: gana Paraguay (2.63), empate (2.30), gana Australia (4.20)

1XBet: gana Paraguay (2.77), empate (2.32), gana Australia (4.47)

Caliente: gana Paraguay (2.76), empate (2.36), gana Australia (3.90)

Doradobet: gana Paraguay (2.76), empate (2.27), gana Australia (4.40) 17:56 ¿Cómo llega Australia al partido ante Paraguay? Australia cayó 2-0 ante Estados Unidos en la segunda jornada, a pesar de ello se mantiene en el puesto 2 del Grupo D. 17:06 ¿Cómo llega Paraguay al partido ante Australia? La selección de Paraguay venció 1-0 a Turquía en la fecha anterior del Mundial 2026. Con ese resultado, suma 3 puntos en el Grupo D. 16:22 Posible alineación de Australia Mathew Ryan, Lewis Miller, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich, Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe, Craig Goodwin, Martin Boyle, Mitchell Duke. 16:22 Posible alineación de Paraguay Orlando Gill, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Andrés Cubas, Matías Galarza, Gustavo Velázquez, Julio Enciso, Ramón Sosa, Isidro Pitta. 15:46 ¿Dónde jugarán Paraguay vs Australia? El duelo Paraguay vs Australia se jugará en el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, Estados Unidos. Este reciento tiene capacidad para albergas a 75,000 personas. 14:40 ¿Dónde ver Paraguay vs Australia online gratis? Si deseas ver Paraguay vs Australia, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso. 14:39 ¿Dónde ver Paraguay vs Australia? El encuentro entre Paraguay vs Australia, correspondiente a la fecha 2 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DirecTV para toda Sudamérica. 13:44 Horarios internacionales Si te encuentras fuera de Perú, esta es la guía de horarios que debes tener en cuenta. Argentina, Uruguay: 11:00 p.m.

Chile, Bolivia, Venezuela: 10:00 p.m.

Estados Unidos: 10:00 p.m.

Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.

México: 10:00 p.m. 13:43 ¿A qué hora juega Paraguay vs Australia? En territorio peruano, el duelo entre Paraguay y Australia se podrá seguir desde las 9.00 p. m. 12:19 Australia pierde titulares ante Paraguay La selección de Australia afrontará el decisivo duelo ante Paraguay por la fase de grupos del Mundial 2026 con bajas importantes en su plantel. El conjunto de los Socceroos no podrá contar con el experimentado extremo Mat Leckie ni con el defensor Jacob Italiano. Ambos jugadores quedaron descartados tras sufrir lesiones que les impiden estar disponibles para el compromiso. Estas ausencias obligan al equipo australiano a ajustar su esquema en un partido clave para sus aspiraciones. 11:24 La selección guaraní no descansa Con el objetivo de pasar de ronda, la selección comandada por Gustavo Alfaro se sigue preparando para enfrentar a Australia. Foto: Selección de Paraguay 11:17 ¡Comenzamos el minuto a minuto! Bienvenidos a esta gran transmisión del minuto a minuto del Paraguay vs Australia, que cierra el grupo D. La selección sudamericana solo le queda ganar para avanzar a la segunda fase del mundial.

¿A qué hora juega Paraguay vs Australia HOY?

En territorio peruano, el duelo entre Paraguay y Australia se podrá seguir desde las 21.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía con los horarios respectivos.

Argentina, Uruguay: 23:00 p.m.

Chile, Bolivia, Venezuela: 22:00 p.m.

Estados Unidos: 22:00 p.m.

Colombia, Ecuador: 21:00 p.m.

México: 22:00 p.m.

¿Dónde ver Paraguay vs Australia EN VIVO por el Mundial 2026?

El encuentro entre Paraguay vs Australia, correspondiente a la fecha 2 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DirecTV para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Paraguay vs Australia online gratis?

Si deseas ver Paraguay vs Australia, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Paraguay vs Australia: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Paraguay: Orlando Gill, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Andrés Cubas, Matías Galarza, Gustavo Velázquez, Julio Enciso, Ramón Sosa, Isidro Pitta

Australia: Mathew Ryan, Lewis Miller, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich, Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe, Craig Goodwin, Martin Boyle, Mitchell Duke.

Paraguay vs Australia pronóstico: apuestas y cuotas