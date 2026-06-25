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Paraguay vs Australia EN VIVO HOY por el Mundial 2026 vía DSports: minuto a minuto del partido

El Partido entre Paraguay vs Australia se juega HOY en el Estadio de la Bahía de San Francisco. Sigue el minuto a minuto del duelo por el pase a 16avos del Mundial 2026

Paraguay

Paraguay

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Australia

Paraguay se enfrente ante Australia por el Mundial 2026. Foto: Selección de Paraguay
Paraguay se enfrente ante Australia por el Mundial 2026. Foto: Selección de Paraguay

MOMENTOS DESTACADOS

21:00
¡Inició el partido!

Ya se juega el encuentro Paraguay vs Australia por el Mundial 2026.

19:44
Alineación confirmada de Australia

Beach; Circati, Bos, Behich, Souttar, Herrington; Metcalfe, Oneill, Irvine; Irankunda y Volpato.

19:43
Alineación confirmada de Paraguay

Gill; Velásquez, Alderete, Cáceres, G. Gómez, Maidana; D. Gómez, Cubas, Galarza; Enciso y Ávalos.

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Paraguay vs Australia EN VIVO se enfrentan hoy jueves 25 de junio por la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El compromiso se disputará desde las 9.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio de la Bahía de San Francisco, ubicado en Estados Unidos. El arbitraje estará a cargo del francés Clément Turpin. Ambas selecciones buscarán sumar puntos clave en un duelo que podría resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del certamen mundialista.

Paraguay vs Australia EN VIVO HOY por DSPORTS

21:07
25/6/2026

Primer tiempo muy parejo

Minuto 7: Ambos equipos atacan en busca del primer gol del partido.

21:00
25/6/2026

¡Inició el partido!

Ya se juega el encuentro Paraguay vs Australia por el Mundial 2026.

20:54
25/6/2026

¡Suenan los himnos!

Entonan los himnos de ambos países previo al inicio del encuentro.

20:51
25/6/2026

¡Salen los equipos!

Las selecciones de Paraguay y Australia ya se encuentran en el terreno de juego.

20:33
25/6/2026

¡Inicia el calentamiento!

Ambos equipos se encuentran realizando el calentamiento previo al inicio del partido.

19:44
25/6/2026

Alineación confirmada de Australia

Beach; Circati, Bos, Behich, Souttar, Herrington; Metcalfe, Oneill, Irvine; Irankunda y Volpato.

19:43
25/6/2026

Alineación confirmada de Paraguay

Gill; Velásquez, Alderete, Cáceres, G. Gómez, Maidana; D. Gómez, Cubas, Galarza; Enciso y Ávalos.

18:41
25/6/2026

Pronóstico Paraguay vs Australia

Las principales de apuestas no tienen a un claro favorito para este encuentro, pero le dan un ligero favoritismo a Paraguay.

  • Betsson: gana Paraguay (2.68), empate (2.30), gana Australia (4.35)
  • Betano: gana Paraguay (2.80), empate (2.30), gana Australia (4.25)
  • Bet365: gana Paraguay (2.63), empate (2.30), gana Australia (4.20)
  • 1XBet: gana Paraguay (2.77), empate (2.32), gana Australia (4.47)
  • Caliente: gana Paraguay (2.76), empate (2.36), gana Australia (3.90)
  • Doradobet: gana Paraguay (2.76), empate (2.27), gana Australia (4.40)
17:56
25/6/2026

¿Cómo llega Australia al partido ante Paraguay?

Australia cayó 2-0 ante Estados Unidos en la segunda jornada, a pesar de ello se mantiene en el puesto 2 del Grupo D.

17:06
25/6/2026

¿Cómo llega Paraguay al partido ante Australia?

La selección de Paraguay venció 1-0 a Turquía en la fecha anterior del Mundial 2026. Con ese resultado, suma 3 puntos en el Grupo D.

16:22
25/6/2026

Posible alineación de Australia

Mathew Ryan, Lewis Miller, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich, Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe, Craig Goodwin, Martin Boyle, Mitchell Duke.

16:22
25/6/2026

Posible alineación de Paraguay

Orlando Gill, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Andrés Cubas, Matías Galarza, Gustavo Velázquez, Julio Enciso, Ramón Sosa, Isidro Pitta.

15:46
25/6/2026

¿Dónde jugarán Paraguay vs Australia?

El duelo Paraguay vs Australia se jugará en el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, Estados Unidos. Este reciento tiene capacidad para albergas a 75,000 personas.

14:40
25/6/2026

¿Dónde ver Paraguay vs Australia online gratis?

Si deseas ver Paraguay vs Australia, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

14:39
25/6/2026

¿Dónde ver Paraguay vs Australia?

El encuentro entre Paraguay vs Australia, correspondiente a la fecha 2 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DirecTV para toda Sudamérica.

13:44
25/6/2026

Horarios internacionales

Si te encuentras fuera de Perú, esta es la guía de horarios que debes tener en cuenta.

  • Argentina, Uruguay: 11:00 p.m.
  • Chile, Bolivia, Venezuela: 10:00 p.m.
  • Estados Unidos: 10:00 p.m.
  • Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.
  • México: 10:00 p.m.
13:43
25/6/2026

¿A qué hora juega Paraguay vs Australia?

En territorio peruano, el duelo entre Paraguay y Australia se podrá seguir desde las 9.00 p. m.

12:19
25/6/2026

Australia pierde titulares ante Paraguay

La selección de Australia afrontará el decisivo duelo ante Paraguay por la fase de grupos del Mundial 2026 con bajas importantes en su plantel. El conjunto de los Socceroos no podrá contar con el experimentado extremo Mat Leckie ni con el defensor Jacob Italiano. Ambos jugadores quedaron descartados tras sufrir lesiones que les impiden estar disponibles para el compromiso. Estas ausencias obligan al equipo australiano a ajustar su esquema en un partido clave para sus aspiraciones.

11:24
25/6/2026

La selección guaraní no descansa

Con el objetivo de pasar de ronda, la selección comandada por Gustavo Alfaro se sigue preparando para enfrentar a Australia.

Foto: Selección de Paraguay

 

11:17
25/6/2026

¡Comenzamos el minuto a minuto!

Bienvenidos a esta gran transmisión del minuto a minuto del Paraguay vs Australia, que cierra el grupo D. La selección sudamericana solo le queda ganar para avanzar a la segunda fase del mundial.

PUEDES VER: Jude Bellingham se tapó la boca durante partido del Mundial 2026, pero no fue expulsado: ¿por qué no recibió tarjeta roja?

lr.pe

¿A qué hora juega Paraguay vs Australia HOY?

En territorio peruano, el duelo entre Paraguay y Australia se podrá seguir desde las 21.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía con los horarios respectivos.

  • Argentina, Uruguay: 23:00 p.m.
  • Chile, Bolivia, Venezuela: 22:00 p.m.
  • Estados Unidos: 22:00 p.m.
  • Colombia, Ecuador: 21:00 p.m.
  • México: 22:00 p.m.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo se niega a contestar pregunta sobre Lionel Messi tras triunfo en el Mundial 2026: el desplante de CR7 a la prensa

lr.pe

¿Dónde ver Paraguay vs Australia EN VIVO por el Mundial 2026?

El encuentro entre Paraguay vs Australia, correspondiente a la fecha 2 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DirecTV para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Paraguay vs Australia online gratis?

Si deseas ver Paraguay vs Australia, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Paraguay vs Australia: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Paraguay: Orlando Gill, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Andrés Cubas, Matías Galarza, Gustavo Velázquez, Julio Enciso, Ramón Sosa, Isidro Pitta

Australia: Mathew Ryan, Lewis Miller, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich, Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe, Craig Goodwin, Martin Boyle, Mitchell Duke.

Paraguay vs Australia pronóstico: apuestas y cuotas

ParaguayempateAustralia
Betsson2.682.304.35
Betano.pe2.802.304.25
bet3652.632.304.20
1xBet2.772.324.47
Caliente.pe2.762.363.90
DoradoBet2.762.274.40
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