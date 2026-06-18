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República Checa vs Sudáfrica: hora y canal dónde ver partido por el Mundial 2026

Sigue aquí el República Checa contra Sudáfrica por la fecha 2 del Mundial 2026. Revisa los horarios, las alineaciones, los pronósticos y dónde ver el duelo de este lunes por el grupo A.

Chequia y Sudáfrica medirán fuerzas en la fecha 2 del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT
Chequia y Sudáfrica medirán fuerzas en la fecha 2 del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT
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El partido entre República Checa contra Sudáfrica por la fecha 2 del Mundial 2026 se jugará este jueves 18 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en Estados Unidos. La transmisión del encuentro comenzará a las 11.00 a. m. (hora peruana), y la cobertura televisiva estará a cargo de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y los demás encuentros de la jornada en La República Deportes.

PUEDES VER: Mundial 2026 por América TV: conoce qué partidos irán en señal abierta y a qué hora verlos

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Horarios del partido República Checa vs Sudáfrica

En Perú, el duelo entre Chequia y Sudáfrica se podrá seguir a partir de las 11.00 a. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 10.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 12.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.
  • España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver República Checa vs Sudáfrica por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú.

  • Argentina: DSports y TyC Sports
  • Bolivia: Entel TV, Tigo Sports
  • Brasil: CazéTV
  • Chile: DSports
  • Colombia: DSports y RNC
  • Costa Rica: FOX+
  • Ecuador: DSports
  • México: ViX
  • Panamá: Tigo Sports
  • Paraguay: GEN y Trece
  • Perú: DSports
  • Uruguay: DSports
  • Venezuela: DSports
  • Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One
  • España: DAZN y Movistar+

PUEDES VER: Mundial 2026: calendario oficial con todos los encuentros de la fase de grupos y eliminatorias

lr.pe

¿Dónde ver República Checa vs Sudáfrica online gratis?

Si deseas ver República Checa vs Sudáfrica online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Posibles alineaciones de República Checa vs Sudáfrica

Estos son los posibles equipos titulares de Chequia y Sudáfrica para el compromiso del grupo A.

  • República Checa: Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Tomáš Souček, David Jurásek; Lukas Provod, Pavel Sulc y Patrik Schick.
  • Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Jayden Adams, Teboho Mokoena; Bongokuhle Hlongwane, Relebohile Mofokeng, Tshepang Moremi; Lyle Foster.
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