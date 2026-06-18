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Deportes

¿A qué hora y dónde ver el partido Canadá vs Qatar HOY por el Mundial 2026?

Sigue aquí el Canadá contra Qatar por la fecha 2 del Mundial 2026. Revisa los horarios, las alineaciones, los pronósticos y dónde ver el duelo de este jueves por el grupo B.

Canadá y Qatar se enfrentarán por el grupo B en la fecha 2 del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT
Canadá y Qatar se enfrentarán por el grupo B en la fecha 2 del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT
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El partido entre Canadá y Qatar por la fecha 2 del Mundial 2026 se jugará este jueves 18 de junio en el Estadio BC Place de Vancouver, en Canadá. La transmisión del encuentro comenzará a las 5.00 p. m. (hora peruana), y la cobertura televisiva estará a cargo de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este encuentro y los demás de la jornada en La República Deportes.

PUEDES VER: Mundial 2026 por América TV: conoce qué partidos irán en señal abierta y a qué hora verlos

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Horarios del partido Canadá vs Qatar

En Perú, el duelo entre Canadá y Qatar se podrá seguir a partir de las 5.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 6.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 1.00 a. m. (viernes 19)

¿Dónde ver Canadá vs Qatar por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú.

  • Argentina: DSports
  • Bolivia: Entel TV, Tigo Sports
  • Brasil: CazéTV
  • Chile: DSports y Chilevisión
  • Colombia: DSports y RNC
  • Costa Rica: FOX+
  • Ecuador: DSports
  • México: ViX
  • Panamá: Tigo Sports
  • Paraguay: Trece
  • Perú: DSports
  • Uruguay: DSports
  • Venezuela: DSports
  • Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One
  • España: DAZN y Movistar+

PUEDES VER: Mundial 2026: calendario oficial con todos los encuentros de la fase de grupos y eliminatorias

lr.pe

¿Dónde ver Canadá vs Qatar online gratis?

Si deseas ver Canadá vs Qatar online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Posibles alineaciones de Canadá vs Qatar

Estos son los posibles equipos titulares de Canadá y Qatar para el compromiso del grupo B.

  • Canadá: Crepeau; Sigur, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Koné, Eustàquio, Ahmed; J. David, Larin.
  • Qatar: Abunada; Al-Oui, Miguel, Khoukhi, H. Ahmed; Gaber, Laye; Junior, Madibo, Afif; Ali.
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