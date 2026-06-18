¿A qué hora y dónde ver el partido Canadá vs Qatar HOY por el Mundial 2026?

Canadá y Qatar se enfrentarán por el grupo B en la fecha 2 del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT

Canadá y Qatar se enfrentarán por el grupo B en la fecha 2 del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT

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El partido entre Canadá y Qatar por la fecha 2 del Mundial 2026 se jugará este jueves 18 de junio en el Estadio BC Place de Vancouver, en Canadá. La transmisión del encuentro comenzará a las 5.00 p. m. (hora peruana), y la cobertura televisiva estará a cargo de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este encuentro y los demás de la jornada en La República Deportes.

Horarios del partido Canadá vs Qatar

En Perú, el duelo entre Canadá y Qatar se podrá seguir a partir de las 5.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (viernes 19)

¿Dónde ver Canadá vs Qatar por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú.

Argentina: DSports

Bolivia: Entel TV, Tigo Sports

Brasil: CazéTV

Chile: DSports y Chilevisión

Colombia: DSports y RNC

Costa Rica: FOX+

Ecuador: DSports

México: ViX

Panamá: Tigo Sports

Paraguay: Trece

Perú: DSports

Uruguay: DSports

Venezuela: DSports

Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One

España: DAZN y Movistar+

¿Dónde ver Canadá vs Qatar online gratis?

Si deseas ver Canadá vs Qatar online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Posibles alineaciones de Canadá vs Qatar

Estos son los posibles equipos titulares de Canadá y Qatar para el compromiso del grupo B.