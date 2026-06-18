¿A qué hora y dónde ver el partido Canadá vs Qatar HOY por el Mundial 2026?
Sigue aquí el Canadá contra Qatar por la fecha 2 del Mundial 2026. Revisa los horarios, las alineaciones, los pronósticos y dónde ver el duelo de este jueves por el grupo B.
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El partido entre Canadá y Qatar por la fecha 2 del Mundial 2026 se jugará este jueves 18 de junio en el Estadio BC Place de Vancouver, en Canadá. La transmisión del encuentro comenzará a las 5.00 p. m. (hora peruana), y la cobertura televisiva estará a cargo de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este encuentro y los demás de la jornada en La República Deportes.
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Horarios del partido Canadá vs Qatar
En Perú, el duelo entre Canadá y Qatar se podrá seguir a partir de las 5.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.
- Costa Rica, México: 4.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 6.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
- España: 1.00 a. m. (viernes 19)
¿Dónde ver Canadá vs Qatar por el Mundial 2026?
La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú.
- Argentina: DSports
- Bolivia: Entel TV, Tigo Sports
- Brasil: CazéTV
- Chile: DSports y Chilevisión
- Colombia: DSports y RNC
- Costa Rica: FOX+
- Ecuador: DSports
- México: ViX
- Panamá: Tigo Sports
- Paraguay: Trece
- Perú: DSports
- Uruguay: DSports
- Venezuela: DSports
- Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One
- España: DAZN y Movistar+
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¿Dónde ver Canadá vs Qatar online gratis?
Si deseas ver Canadá vs Qatar online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y más incidencias del compromiso.
Posibles alineaciones de Canadá vs Qatar
Estos son los posibles equipos titulares de Canadá y Qatar para el compromiso del grupo B.
- Canadá: Crepeau; Sigur, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Koné, Eustàquio, Ahmed; J. David, Larin.
- Qatar: Abunada; Al-Oui, Miguel, Khoukhi, H. Ahmed; Gaber, Laye; Junior, Madibo, Afif; Ali.