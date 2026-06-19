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Brasil vs Haití por el Mundial 2026: resumen del partido
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Alemania y Costa de Marfil miden fuerzas esta tarde en Toronto, Canadá (3:00 p.m.)

Partido promete goles, intensidad y dos estilos de juego muy diferentes. Quien sume una victoria asegura su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Alemania se estrenó en el Mundial con una goleada
Alemania se estrenó en el Mundial con una goleada | Selección de Alemania
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Tras años de reestructuración y muchas dudas en los torneos grandes, Alemania ahora sí busca dar un golpe de autoridad y hacer prevalecer su condición de favorito. El elenco germano llega con la obligación histórica sobre los hombros y este viernes sale a sumar otros tres puntos para asegurar su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Costa de Marfil en el Estadio Toronto, en Canadá (3.00 p. m.).

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Este será un partido que promete intensidad, con dos estilos de juego distintos. La tetracampeona del mundo combina la posesión asociativa con transiciones letales a velocidad pura gracias a Leroy Sané y Jamal Musiala. La presión que ha ejercido la prensa alemana es asfixiante: avanzar a octavos es el mínimo requerido para evitar una catástrofe nacional, tal como sucedió en Rusia 2018 y Qatar 2022, donde quedó eliminada en fase de grupos.

"Solo hemos jugado el primer partido hasta ahora contra un rival que no tiene nivel top. Creo que tenemos cualidades muy buenas y podemos incordiar a los grandes equipos. Pero, por supuesto, tenemos que trabajar en nuestra estabilidad, porque encajamos demasiados goles. Eso no nos puede pasar contra los grandes rivales", dijo el capitán teutón Joshua Kimmich.

Por otro lado, remarcó que junto con sus compañeros sueñan con repetir la historia como en Brasil 2014. "Aparte de Manuel Neuer, solo tenemos jugadores que aún no han ganado nada con la selección y tienen esa hambre. Puedes despertar a Pavlovic a las dos de la mañana y jugar al fútbol con él, porque es lo mejor que puede haber para él. Es muy especial que haya muchos chicos que estén totalmente entregados al fútbol y quieran tener un país detrás", concluyó.

En tanto, el conjunto africano llega con una victoria agónica sobre Ecuador en el estreno y se presenta sin complejos y con un físico imponente. Su fortaleza radica en el contragolpe explosivo y en un mediocampo capaz de asfixiar la salida alemana. Y con Yan Diomande en ataque, buscará dar otro batacazo. No es la víctima; es una amenaza real.

En Costa de Marfil causa sensación Yan Diomande, ahora en el Leipzig alemán, club por el que fichó tras dejar el Leganés español.

“Ha tenido una evolución tremenda. Hace un año, casi nadie le conocía. Tuvo una temporada sobresaliente. Siempre jugó de forma constante y ofreció actuaciones espectaculares. Su regate es extraordinario y tiene una gran velocidad. Pero también hay otros jugadores en Costa de Marfil. Tenemos que prepararnos bien”, apuntó.

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