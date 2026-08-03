Dictan prisión preventiva para presunto extorsionador de comerciante en Castilla

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El juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia dictó siete meses de prisión preventiva contra José Carreño C., quien viene siendo investigado por los presuntos delitos de extorsión agravada y tenencia ilegal de municiones, en agravio de un comerciante del distrito de Castilla.

De acuerdo a lo sustentado por el Ministerio Público, el comerciante denunció que encontró en la reja de su vivienda un sobre con una carta extorsiva y un proyectil de arma de fuego. En el manuscrito, los delincuentes le exigían el pago de una fuerte suma de dinero a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia y su negocio.

La fiscalía sustentó en audiencia que el equipo celular del investigado habría sido utilizado con el número telefónico consignado en la carta extorsiva, hecho que permitió su intervención. Además, se realizaron pericias de documentología forense que concluyeron que el manuscrito fue elaborado con el puño gráfico del investigado, reforzando así los indicios en su contra.