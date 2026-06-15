México vs Corea del Sur: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por el grupo A del Mundial 2026

México y Corea del Sur se enfrentan por el grupo A del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

México y Corea del Sur se enfrentan por el grupo A del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

México afrontará su segundo partido por la fase de grupos del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Corea del Sur este jueves 18 de junio, desde las 8.00 p. m. (hora peruana). El escenario de este duelo será el estadio Akron, ubicado en Zapopan, en el país azteca.

El conjunto mexicano va por su segunda victoria consecutiva en el Mundial. En la primera fecha, los aztecas vencieron 2-0 a Sudáfrica y buscarán asegurar su clasificación a la siguiente fase. Por el lado de Corea del Sur, también ganó en la jornada anterior. El elenco asiático logró un triunfo por 2-1 ante República Checa en su debut en el certamen.

¿Cuándo juega México vs Corea del Sur?

El partido México vs Corea del Sur se jugará el jueves 18 de junio en el estadio Akron (Zapopan, México).

¿A qué hora juega México vs Corea del Sur?

Este duelo, por la segunda fecha del Mundial 2026, arrancará desde las 8.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (19/06)

¿En qué canal ver México vs Corea del Sur?

El partido entre México y Corea del Sur se podrá seguir a través de DirecTV para toda Sudamérica. De igual forma, América tvGO, DGO y Paramount+ se encargarán de la cobertura vía streaming.

Pronósticos para México vs Corea del Sur

Las principales casas de apuestas dan como favorito a México sobre Corea del Sur.