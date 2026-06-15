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Miguel Silveira volvió a Perú para ponerle punto final a su etapa en Universitario: "Vengo a firmar mi rescisión"

El brasileño también habló sobre las polémicas declaraciones de su representante, quien señaló que algunos jugadores de Universitario influían en las decisiones técnicas.

Miguel Silveira llegó a Universitario a inicios del 2026. Foto: composición LR/Jax Latin Media/Universitario
Miguel Silveira llegó a Universitario a inicios del 2026. Foto: composición LR/Jax Latin Media/Universitario
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Miguel Silveira deja Universitario de Deportes. Luego de las fuertes acusaciones de su representante, el futbolista brasileño arribó a territorio peruano para concretar su desvinculación del vigente tricampeón del fútbol peruano, tras no lograr consolidarse como titular.

Durante su paso por el conjunto merengue, el volante de 23 años tuvo participación en 11 partidos oficiales, entre la Copa Libertadores y la Liga 1, y se marcha del club con solo un tanto.

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Miguel Silveira le pone fin a su etapa en Universitario

“Hoy vine acá para firmar mi rescisión. Llegué a un acuerdo con Universitario”, fue la breve respuesta a Jax Latin Media sobre su futuro en Universitario.

Por otra parte, al ser consultado sobre las polémicas declaraciones de su mánager, Robson Lima, el brasileño evitó pronunciarse e indicó: “Yo no tengo que aclarar nada de lo que dijo él. Al que deberías preguntarle es a él. En ese tema no hablaré”.

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¿Qué dijo el representante de Miguel Silveira sobre Universitario?

Hace algunos días, Robson Lima conversó con el programa 'Mano a Mano' sobre la situación de Miguel Silveira. En ese sentido, aseguró que su representado no contaba con oportunidades debido a la influencia de algunos jugadores de Universitario de Deportes.

“Es una situación delicada, pero quiero que sepan de mí, no de Miguel. Yo ya hablé con los dirigentes antes de hablar con ustedes. No es algo que estoy diciendo a espaldas de nadie. Yo no recuerdo el nombre de los jugadores, pero había dos o tres jugadores que hacían la alineación. Y cuándo el técnico quiere hacer cambios, decían ‘pon a este o pon al otro’”, sostuvo.

“Ustedes se dieron cuenta que algunas veces no calentaba… Calentaban todos, ponían un lateral o un número 5 en su puesto. Eso nos preocupaba porque queríamos saber el motivo. Yo mismo llamé algunas veces para preguntar qué problema tenía Miguel o por qué no lo consideraban (…). No recuerdo el partido, puedo preguntarle a Miguel, pero esto no ocurrió una sola vez. Pasó con él y con otros jugadores también. No sucedió solamente con él. Repito, estoy hablando con ustedes, no a espaldas de nadie”, agregó.

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