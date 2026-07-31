Haku Wiñay impulsa el desarrollo rural en Nuevo Occoro y transforma la vida de 400 familias

En Nuevo Occoro, Huancavelica, 400 familias mejoraron sus condiciones de vida con el proyecto HAKU Wiñay. Foto: difusión.

En Nuevo Occoro, Huancavelica, 400 familias mejoraron sus condiciones de vida con el proyecto HAKU Wiñay. Foto: difusión.

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En el distrito de Nuevo Occoro, provincia y región Huancavelica, 400 familias rurales fortalecieron sus capacidades productivas y mejoraron sus condiciones de vida gracias al proyecto HAKU Wiñay, ejecutado por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), programa nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), con una inversión de S/ 2 millones 400 mil.

El programa impulsa el desarrollo económico de las familias mediante tecnologías productivas, asistencia técnica y el fortalecimiento de emprendimientos rurales inclusivos, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos locales y la generación de ingresos.

Tecnologías para una producción más eficiente

El proyecto implementó 199 módulos de riego por aspersión y 23 módulos de riego por gravedad, mejorando la productividad agrícola. Además, 363 familias incorporaron abonos orgánicos como biol, biocidas y bocashi, mientras que se fortaleció la producción de cultivos como papa nativa Peruanita, maca, cebada Centenario y haba Pacay Amarillo.

El programa FONCODES implementó tecnologías de riego, promoción de cultivos sostenibles y mejoró prácticas pecuarias. Foto: difusión.

En el ámbito pecuario, 232 hogares mejoraron la crianza de cuyes y 183 familias fortalecieron la producción de gallinas. Asimismo, 315 familias instalaron biohuertos en fitotoldos y las 400 familias usuarias recibieron cocinas mejoradas y módulos de agua segura, contribuyendo a una alimentación saludable y mejores condiciones sanitarias.

Emprendimientos con mayores oportunidades

HAKU Wiñay fortaleció 20 Emprendimientos Rurales Inclusivos en los rubros de producción pecuaria, agroindustria, gastronomía, artesanía, renovación de calzado y servicios técnicos. Como resultado, dos emprendimientos se formalizaron como asociaciones y cinco obtuvieron registro sanitario, mejorando su competitividad y acceso al mercado para productos como harina de maca, morón de cebada, queso fresco pasteurizado y yogures frutados.

Los emprendedores también recibieron capacitación en gestión empresarial, administración y comercialización, además de participar en ferias que impulsaron la economía local.

Un legado para el desarrollo rural

El proyecto fortaleció la organización comunitaria, el trabajo familiar y la capacidad de gestión de las familias rurales, dejando un modelo de desarrollo sostenible que continuará generando oportunidades en Nuevo Occoro.

La intervención fue posible gracias al trabajo articulado entre FONCODES, el MIDIS, el Núcleo Ejecutor Central (NEC) Nuevo Occoro, los Núcleos Ejecutores y las familias usuarias.

La ejecución contó con el liderazgo del Ing. Rusbel Echabautes Quispe, conjuntamente con la Junta Directiva del Nec Nuevo Occoro, queestuvo integrada por Samuel Giraldez Asto (presidente), Fidencio Romero Ccente (tesorero), Julián García Ccente (secretario) y Rogelio García Pariona (fiscal).

El Núcleo Ejecutor Nuevo Occoro 1 fue presidido por Samuel Giraldez Asto, junto a Pablo Pariona García (tesorero), Sindolfo Josué Alanya Asto (secretario) y Feliciano Sinche Asto (fiscal). Por su parte, el Núcleo Ejecutor Nuevo Occoro 2 estuvo presidido por Efraín Valladolid Ruiz, acompañado por Fidencio Romero Ccente (tesorero), Julián García Ccente (secretario) y Porfirio Ccente Asto (fiscal), quienes contribuyeron al cumplimiento de los objetivos del proyecto mediante una gestión participativa y transparente.

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