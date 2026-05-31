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Siguen las bajas en la selección peruana: Alex Valera fue desconvocado tras sufrir dura lesión con Universitario

El goleador de Universitario no pudo terminar el partido ante Sport Huancayo por un fuerte choque con un rival. El popular Nazario se perderá los amistosos ante Haití y España.

Alex Valera se perfila para ser el '9' titular de la selección peruana en las próximas Eliminatorias. Foto: composición LR/Twitter/FPF
Alex Valera se perfila para ser el '9' titular de la selección peruana en las próximas Eliminatorias. Foto: composición LR/Twitter/FPF
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La selección peruana vuelve a recibir una mala noticia previa a los amistosos de la fecha FIFA de junio. El delantero Alex Valera fue desconvocado luego de sufrir una dura lesión en el partido entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo por el Torneo Apertura de la Liga 1.

De esta manera, el entrenador Mano Menezes se vio en la obligación de reemplazar al experimentado delantero, quien fue titular en los últimos partidos de la Bicolor. El estratega brasileño citó de urgencia al joven extremo Maxloren Castro.

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Alex Valera fue desconvocado de la selección peruana

A través de un comunicado en sus redes sociales, la selección peruana confirmó la lesión del popular Nazario.

“La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que el futbolista Alex Valera, tras un informe médico analiazado en coordinación con el club Universitario, ha sido diagnosticado con una lesión, por lo que queda desafectado de la convocatoria para los amitosos internacionales ante las selecciones de Haití y España”, indicaron.

Bajas de la selección peruana

Alex Valera no será el único jugador ausente de la Blanquirroja. En los últimos días, la FPF confirmó que el central Miguel Araujo también está lesionado y no podrá viajar con la delegación.

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Próximos partidos de la selección peruana

El combinado nacional tiene pactados dos amistosos internacionales ante equipos que se preparan para disputar el Mundial 2026. Uno de sus rivales será la España de Lamine Yamal.

  • Perú vs Haití | viernes 5 de junio | 7.00 p. m. | Nu Stadium (Estados Unidos)
  • Perú vs España | lunes 8 de junio | 9.00 p. m. | Estadio Cuauhtémoc (México)
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