Alianza Lima rescató un punto ante FC Cajamarca y cerró el Apertura sin derrotas fuera de la capital

Federico Girotti fue titular y respondió al llamado con el gol del empate. | Liga 1

Federico Girotti fue titular y respondió al llamado con el gol del empate. | Liga 1

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

¡Un equipo con altura! 12 triunfos, cuatro empates y apenas una derrota son los números que alcanzó Alianza Lima en este cierre del Torneo Apertura. El cuadro íntimo se alzó con el título con una fecha de anticipación y pudo mantener su invicto fuera de la capital al igualar 1-1 ante FC Cajamarca.

Durante todo el campeonato, los blanquiazules se mantuvieron imbatibles fuera de Lima. Visitaron a Sport Huancayo (1-2), Alianza Atlético (0-0), UTC (0-1), Deportivo Garcilaso (1-1), ADT (0-1), Atlético Grau (0-1), Cienciano (0-1) y no conocieron derrotas, con lo que cerraron un Apertura casi perfecto.

Si bien el cuadro cajamarquino pegó primero a través de Jonathan Betancourt (10'), los dirigidos interinamente por Brayan Angulo —ante la ausencia por temas de salud del técnico argentino Pablo Guede— tuvieron la paciencia y la tranquilidad para rescatar un empate que llegó en el complemento con Federico Girotti (53').

Al estadio Héroes de San Ramón llegaron varios hinchas aliancistas, quienes no tuvieron problemas en corear el nombre de Hernán Barcos, quien tiene casi todo arreglado para reforzar a Sporting Cristal con miras al Torneo Clausura.

“Este fue mi último partido en FC Cajamarca. Ya lo hablé con la dirigencia. Por ahí los objetivos de un principio no se cumplieron, pero sí estuvimos todos comprometidos con el equipo. Me voy tranquilo y agradecido con el club”, dijo en primera instancia el “Pirata”, para luego agradecer la ovación de un pueblo aliancista que no olvida sus goles: “La gente siempre me ha tratado con mucho cariño y mucho respeto. Eso no se compra”.