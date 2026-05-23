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La promisoria carrera de Ignacio Buse registró uno de sus episodios más significativos. La consagración en el ATP 500 de Hamburgo no solo le permitió seguir consolidándose como uno de los mejores tenistas sudamericanos, sino que también le otorgó un importante ingreso económico.

Con 22 años, la primera raqueta nacional alcanzó un histórico ranking ATP y en los próximos días se presentará en uno de los escenarios más importantes de la temporada: Roland Garros.

El millonario premio que ganó Ignacio Buse

La victoria de 'Nacho' contra el estadounidense Tommy Paul le permitió adjudicarse un monto de 415.140 euros; es decir, más de S/1,6 millones.

Las lágrimas de Ignacio Buse tras ganar en Hamburgo

Apenas culminó la final del ATP 500 de Hamburgo, el tenista de 22 años se tomó unos minutos para agradecer a los peruanos que lo acompañaron durante esta semana.

“A toda la gente de Perú, veo muchas banderas, muchas camisetas blanquirrojas, me emociona mucho. Cómo extraño Perú, quiero estar en Perú ya. Esto sigue, que el sueño continúe y arriba Perú siempre. ¡Viva Perú!”, señaló.

Por otra parte, en declaraciones para la web oficial de ATP, Nacho se mostró muy emocionado al indicar que “Perú es el mejor país del mundo”.

Ignacio Buse: ranking

Ignacio Buse logró el mejor ranking de su corta carrera profesional. La reciente consagración en suelo alemán le permitió ubicarse en el puesto 32.