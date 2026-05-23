Partidos de hoy, sábado 23 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este sábado 23 de mayo del 2026 continúa la jornada deportiva con encuentros en el fútbol europeo, como LaLiga y la Serie A. Asimismo, sigue la fecha 16 en el Torneo Apertura de la Liga 1. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN, DirecTV, L1 Max o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En Perú, se define el Torneo Apertura con el duelo entre Alianza Lima y Los Chankas. Los blanquiazules van por un triunfo que les permita llevarse el primer torneo del año. Por su parte, en LaLiga de España ya está definido el campeonato, pero se disputa la última jornada. Real Madrid recibe a Athletic Club, mientras que Barcelona visita a Valencia.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

Moquegua vs Universitario

Hora: 12.45 p. m.

Canal: L1 Max

UTC vs Sport Boys

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Cusco vs Grau

Hora: 5.15 p. m.

Canal: L1 Max

Alianza Lima vs Los Chankas

Hora: 8.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de LaLiga de España HOY

Alavés vs Rayo Vallecano

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Celta de Vigo vs Sevilla

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Espanyol vs Real Sociedad

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Getafe vs Osasuna

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DirecTV

Girona vs Elche

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DirecTV

Mallorca vs Real Oviedo

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DirecTV

Real Betis vs Levante

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Real Madrid vs Athletic Club

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DirecTV

Valencia vs Barcelona

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

Bolonia vs Inter

Hora: 11.00 a. m.

Canal: ESPN

Lazio vs Pisa

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY