Partidos de hoy, sábado 23 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores duelos en el fútbol europeo y con la continuación de la jornada 16 en la Liga 1 de Perú.
- Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 16 del Torneo Apertura
- Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 16 de la Liga 1 2026
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este sábado 23 de mayo del 2026 continúa la jornada deportiva con encuentros en el fútbol europeo, como LaLiga y la Serie A. Asimismo, sigue la fecha 16 en el Torneo Apertura de la Liga 1. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN, DirecTV, L1 Max o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
En Perú, se define el Torneo Apertura con el duelo entre Alianza Lima y Los Chankas. Los blanquiazules van por un triunfo que les permita llevarse el primer torneo del año. Por su parte, en LaLiga de España ya está definido el campeonato, pero se disputa la última jornada. Real Madrid recibe a Athletic Club, mientras que Barcelona visita a Valencia.
PUEDES VER: Clarivett Yllescas le pide a figura de Alianza Lima que vaya a jugar al extranjero: “Aquí es fácil, están cómodas”
Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Moquegua vs Universitario
- Hora: 12.45 p. m.
- Canal: L1 Max
- UTC vs Sport Boys
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Cusco vs Grau
- Hora: 5.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Alianza Lima vs Los Chankas
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de LaLiga de España HOY
- Alavés vs Rayo Vallecano
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Celta de Vigo vs Sevilla
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Espanyol vs Real Sociedad
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Getafe vs Osasuna
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DirecTV
- Girona vs Elche
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DirecTV
- Mallorca vs Real Oviedo
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DirecTV
- Real Betis vs Levante
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Real Madrid vs Athletic Club
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DirecTV
- Valencia vs Barcelona
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Bolonia vs Inter
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Lazio vs Pisa
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- San Martín vs Unión Comercio
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Juntos TV
- Minas vs Alianza Huánuco
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: Juntos TV
- Estudiantil CNI vs Santos
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: TV 360