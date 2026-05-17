DT de Cienciano revela cuál fue la explicación de Matías Succar tras fallar insólito gol ante Alianza Lima: "Le pregunté qué pasó"
El delantero tuvo la oportunidad de anotar el empate ante Alianza Lima en la agonía del encuentro y permitir que Cienciano siga en la pelea por el Torneo Apertura; sin embargo, terminó pifiando el balón.
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Cienciano perdió ante Alianza Lima en Cusco y quedó fuera de la pelea por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. A pesar de jugar con uno menos desde el primer tiempo, el conjunto imperial dominó varios pasajes del encuentro y tuvo en los pies de Matías Succar una opción inmejorable para empatar en los minutos finales.
En el tiempo de compensación, el goleador falló de manera increíble frente al arco de los blanquiazules. Al finalizar el partido, Horacio Melgarejo, entrenador de los imperiales, reveló que tuvo una conversación con su dirigido por esta acción.
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DT de Cienciano revela qué le dijo Succar tras fallar gol ante Alianza Lima
El estratega argentino mencionó que fue a preguntarle al delantero de 27 años por lo sucedido ante Alianza Lima. En ese sentido, el técnico indicó que el pique del balón terminó complicando la definición.
“Fue un córner que Aguilar la baja muy bien. Yo le pregunté a ‘Mati’ qué había pasado. Él me dice que la quiere empujar con la derecha, le pica y se le va por abajo. Más que un goleador, nadie quiere errarlo”, manifestó en conferencia de prensa.
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Tabla de posiciones de la Liga 1
Con la sorpresiva caída en el Inca Garcilaso, Cienciano ya no tiene opciones de ganar el Torneo Apertura. El campeón se definirá entre Alianza y Los Chankas.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Alianza Lima
|15
|11
|+19
|36
|2.
|Los Chankas
|14
|9
|+6
|30
|3.
|Cienciano
|15
|9
|+11
|29
|4.
|Universitario
|15
|7
|+8
|25
|5.
|Melgar
|15
|7
|+7
|24
|6.
|Cusco FC
|15
|6
|-5
|21
|7.
|Alianza Atlético
|15
|5
|+4
|20
|8.
|Comerciantes Unidos
|14
|5
|+1
|20
|9.
|Deportivo Garcilaso
|14
|5
|-2
|19
|10.
|ADT
|14
|4
|+1
|17
|11.
|CD Moquegua
|14
|5
|-5
|17
|12.
|Sporting Cristal
|15
|4
|-2
|16
|13.
|UTC
|14
|4
|-3
|16
|14.
|Sport Boys
|15
|4
|-5
|16
|15.
|FC Cajamarca
|15
|4
|-5
|15
|16.
|Sport Huancayo
|15
|4
|-9
|15
|17.
|Juan Pablo II
|15
|4
|-15
|15
|18.
|Atlético Grau
|15
|3
|-6
|13