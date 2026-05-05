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Cienciano vs Academia Puerto Cabello EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de HOY por Copa Sudamericana 2026

El equipo comandado por Horacio Melgarejo buscará un triunfo en Venezuela que le permita seguir en la cima del grupo B. ¿Qué canal transmite el Cienciano vs Puerto Cabello?

Cienciano está invicto en la Copa Sudamericana 2026. Foto: composición LR
Cienciano está invicto en la Copa Sudamericana 2026. Foto: composición LR
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VER Cienciano vs Academia Puerto Cabello EN VIVO HOY | El ‘Papá’ visitará Venezuela por la cuarta jornada de la Copa Sudamericana 2026. El compromiso, que empezará a las 7.30 p. m. (hora peruana), contará con transmisión de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Luego del histórico triunfo ante Atlético Mineiro de Brasil, los imperiales van por una victoria que los mantenga en el primer lugar del grupo B y los deje a un paso de los octavos de final.

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¿A qué hora juega Cienciano vs Academia Puerto Cabello?

El partido Cienciano - Puerto Cabello está pactado desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora venezolana).

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (miércoles 6).

¿Dónde ver Cienciano vs Academia Puerto Cabello?

El partido entre Cienciano y Academia Puerto Cabello, por la fase de grupos de Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de DSports para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de DGo.

Alineaciones probables de Cienciano vs Academia Puerto Cabello

  • Cienciano: Espinoza; Núñez, Amondarain, Becerra; Barreto, Robles, Martinich, Souza; Bandiera, Hohberg y Garcés.
  • Academia Puerto Cabello: Graterol; González, Ramos, Bortagaray, Rosales; Bamba, Lima, Barros, Casiani; Flores y Pernía.

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Pronóstico de Cienciano vs Academia Puerto Cabello

Las principales casas de apuestas le dan el favoritismo a Academia Puerto Cabello sobre Cienciano.

  • Betsson: gana Cienciano (3,70), empate (3,55), gana Academia Puerto Cabello (1,88)
  • Betano: gana Cienciano (4,05), empate (3,65), gana Academia Puerto Cabello (1,88)
  • Bet365: gana Cienciano (4,00), empate (3,60), gana Academia Puerto Cabello (1,91)
  • 1XBet: gana Cienciano (3,98), empate (3,45), gana Academia Puerto Cabello (1,88)
  • Coolbet: gana Cienciano (4,35), empate (3,55), gana Academia Puerto Cabello (1,85)
  • Doradobet: gana Cienciano (4,20), empate (3,66), gana Academia Puerto Cabello (1,88).

¿En qué estadio juegan Cienciano vs Academia Puerto Cabello?

Cienciano visitará al elenco venezolano en el Polideportivo Misael Delgado, en la ciudad de Valencia.

Últimos partidos de Cienciano

Así quedaron los últimos 5 partidos de Cienciano entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

  • Cienciano 1-0 Comerciantes Unidos | 02.05.26
  • Cienciano 1-0 Atlético Mineiro | 29.04.26
  • UTC 2-2 Cienciano | 26.04.26
  • Los Chankas 1-0 Cienciano | 23.04.26
  • Cienciano 2-1 Moquegua | 19.04.26.
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