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Sporting Cristal se quedó a muy pocos minutos de llevarse un triunfo en Matute. El conjunto rimense no pudo mantener su ventaja y terminó igualando 1-1 ante Alianza Lima por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1. Apenas finalizó el partido, el arquero del cuadro rimense evidenció su amargura por el resultado.

Diego Enríquez aseguró que impusieron su juego en el Alejandro Villanueva. Además, el portero sostuvo que el equipo de Pablo Guede no le causó mayores apuros.

Diego Enríquez molesto por empate ante Alianza Lima

Mientras se retiraba del campo de juego, el arquero de Sporting Cristal soltó un mensaje hacia los rivales por "celebrar un empate".

“Nos vamos molestos porque hicimos un partidazo acá. Ellos celebran un empate, pero nosotros impusimos nuestro juego. Merecimos ganar (…). Fue un error en salida que aprovechar ellos; después no tuvieron más, no hice más trabajo”, manifestó para las cámaras de L1 Max.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal tendrá que visitar a FC Cajamarca este 15 de mayo por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1. El compromiso está programado para las 3.00 p. m.

¿Cómo va Sporting Cristal en el Torneo Apertura?

Los dirigidos por el brasileño Zé Ricardo están muy complicados en el certamen local. El empate ante Alianza Lima los dejó en el puesto 11, muy cerca de los últimos lugares de la tabla de posiciones.