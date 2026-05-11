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Diego Enríquez y su 'picante' mensaje tras agónico 1-1 de Alianza Lima en Matute: "Ellos celebran un empate"

Apenas terminó el partido en Matute, el portero de Sporting Cristal aseguró que no pasó mayores apueros en el partido del Torneo Apertura de la Liga 1.

Alianza Lima logró mantener su invicto en Matute por el Torneo Apertura. Foto: composición LR/L1 MAX/Liga 1
Alianza Lima logró mantener su invicto en Matute por el Torneo Apertura. Foto: composición LR/L1 MAX/Liga 1
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Sporting Cristal se quedó a muy pocos minutos de llevarse un triunfo en Matute. El conjunto rimense no pudo mantener su ventaja y terminó igualando 1-1 ante Alianza Lima por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1. Apenas finalizó el partido, el arquero del cuadro rimense evidenció su amargura por el resultado.

Diego Enríquez aseguró que impusieron su juego en el Alejandro Villanueva. Además, el portero sostuvo que el equipo de Pablo Guede no le causó mayores apuros.

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Diego Enríquez molesto por empate ante Alianza Lima

Mientras se retiraba del campo de juego, el arquero de Sporting Cristal soltó un mensaje hacia los rivales por "celebrar un empate".

“Nos vamos molestos porque hicimos un partidazo acá. Ellos celebran un empate, pero nosotros impusimos nuestro juego. Merecimos ganar (…). Fue un error en salida que aprovechar ellos; después no tuvieron más, no hice más trabajo”, manifestó para las cámaras de L1 Max.

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Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal tendrá que visitar a FC Cajamarca este 15 de mayo por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1. El compromiso está programado para las 3.00 p. m.

¿Cómo va Sporting Cristal en el Torneo Apertura?

Los dirigidos por el brasileño Zé Ricardo están muy complicados en el certamen local. El empate ante Alianza Lima los dejó en el puesto 11, muy cerca de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima1410+1833
2.Los Chankas149+630
3.Cienciano149+1229
4.Universitario136+924
5.Melgar146+421
6.Cusco FC146-421
7.Comerciantes Unidos145+120
8.Alianza Atlético134+317
9.ADT144+117
10.CD Moquegua145-517
11.Sporting Cristal144016
12.UTC144-316
13.Deportivo Garcilaso134-316
14.Sport Huancayo144+615
15.Juan Pablo II144-1315
15.Sport Boys132-612
16.FC Cajamarca143-712
18.Atlético Grau142-710
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