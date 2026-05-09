Universitario - Sport Boys: fecha y hora del partido por la fecha 14 de la Liga 1 2026

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Universitario quiere seguir en la lucha por el Torneo Apertura. En esta ocasión, los cremas irán al Callao para enfrentar a Sport Boys en el último partido de la fecha 14. El equipo dirigido por Jorge Araujo llega tras una dolorosa caída por 2-1 ante Coquimbo Unido en Copa Libertadores. En el torneo local, golearon 4-1 a Juan Pablo II en un encuentro disputado en Trujillo.

Por el lado de los chalacos, se ubican en el puesto quince con 12 puntos. Sport Boys no está teniendo un buen campeonato y lucha por salir de la parte baja de la tabla. De no ganar, dependería de una serie de resultados de otros partidos para que no se ubique en zona de descenso al finalizar la jornada.

¿Cuándo juegan Universitario vs Sport Boys?

Cremas y chalacos se enfrentan el lunes 11 de mayo en el Estadio Miguel Grau del Callao. Este escenario tiene capacidad para albergar 17.000 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs Sport Boys?

El duelo entre Universitario y Sport Boys dará inicio a las 8.30 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Sport Boys?

La transmisión por TV de este partido, al igual que todos los encuentros de la Liga 1 2026, estará a cargo del canal L1 Max.

¿Dónde ver Universitario vs Sport Boys online?

Para seguir este duelo vía streaming, puedes hacerlo por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. De igual forma, La República Deportes te llevará toda la información para que no te pierdas ninguna incidencia de este encuentro.

Últimos enfrentamientos entre Universitario vs Sport Boys

Así terminaron los cinco cruces más recientes entre la 'U' y la 'Misilera'. Todos fueron triunfos a favor del equipo crema. Es más, Sport Boys no le gana un partido oficial a Universitario desde el 2011.

Universitario 1 -0 Sport Boys | 9.08.25

-0 Sport Boys | 9.08.25 Sport Boys 0- 2 Universitario | 9.03.25

| 9.03.25 Universitario 3 -0 Sport Boys | 18.09.24

-0 Sport Boys | 18.09.24 Sport Boys 1- 2 Universitario | 13.04.24

| 13.04.24 Universitario 3-0 Sport Boys | 20.09.23.

Últimos partidos de Universitario

Estos fueron los últimos encuentros que disputó la 'U' en Liga 1 y Copa Libertadores.

Coquimbo Unido 2 -1 Universitario | 7.05.26

-1 Universitario | 7.05.26 Juan Pablo II 1 -4 Universitario | 3.05.26

-4 Universitario | 3.05.26 Universitario 4 -2 Nacional | 29.04.26

-2 Nacional | 29.04.26 Universitario 1- 2 Alianza Atlético | 26.04.26

| 26.04.26 Universitario 4-1 Deportivo Garcilaso | 22.03.26.

Últimos partidos de Sport Boys

El conjunto chalaco está siendo irregular en la presente temporada.