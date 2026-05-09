HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Deportes

Universitario - Sport Boys: fecha y hora del partido por la fecha 14 de la Liga 1 2026

Los cremas visitarán a Sport Boys en el último duelo de la fecha 14 del Torneo Apertura. Universitario irá por un triunfo que lo mantenga en la pelea por el primer lugar de la tabla.

Universitario y Sport Boys cerrarán la fecha 14 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR
Universitario y Sport Boys cerrarán la fecha 14 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Universitario quiere seguir en la lucha por el Torneo Apertura. En esta ocasión, los cremas irán al Callao para enfrentar a Sport Boys en el último partido de la fecha 14. El equipo dirigido por Jorge Araujo llega tras una dolorosa caída por 2-1 ante Coquimbo Unido en Copa Libertadores. En el torneo local, golearon 4-1 a Juan Pablo II en un encuentro disputado en Trujillo.

Por el lado de los chalacos, se ubican en el puesto quince con 12 puntos. Sport Boys no está teniendo un buen campeonato y lucha por salir de la parte baja de la tabla. De no ganar, dependería de una serie de resultados de otros partidos para que no se ubique en zona de descenso al finalizar la jornada.

PUEDES VER: Real Madrid impone sanción sin precedentes a Valverde y Tchouaméni: el millonario monto que deberán pagar por pelearse

lr.pe

¿Cuándo juegan Universitario vs Sport Boys?

Cremas y chalacos se enfrentan el lunes 11 de mayo en el Estadio Miguel Grau del Callao. Este escenario tiene capacidad para albergar 17.000 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs Sport Boys?

El duelo entre Universitario y Sport Boys dará inicio a las 8.30 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Sport Boys?

La transmisión por TV de este partido, al igual que todos los encuentros de la Liga 1 2026, estará a cargo del canal L1 Max.

¿Dónde ver Universitario vs Sport Boys online?

Para seguir este duelo vía streaming, puedes hacerlo por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. De igual forma, La República Deportes te llevará toda la información para que no te pierdas ninguna incidencia de este encuentro.

PUEDES VER: Lionel Messi deja de lado a Argentina y señala sus favoritos para ganar el Mundial 2026: "Hay otros que llegan mejor"

lr.pe

Últimos enfrentamientos entre Universitario vs Sport Boys

Así terminaron los cinco cruces más recientes entre la 'U' y la 'Misilera'. Todos fueron triunfos a favor del equipo crema. Es más, Sport Boys no le gana un partido oficial a Universitario desde el 2011.

  • Universitario 1-0 Sport Boys | 9.08.25
  • Sport Boys 0-2 Universitario | 9.03.25
  • Universitario 3-0 Sport Boys | 18.09.24
  • Sport Boys 1-2 Universitario | 13.04.24
  • Universitario 3-0 Sport Boys | 20.09.23.

Últimos partidos de Universitario

Estos fueron los últimos encuentros que disputó la 'U' en Liga 1 y Copa Libertadores.

  • Coquimbo Unido 2-1 Universitario | 7.05.26
  • Juan Pablo II 1-4 Universitario | 3.05.26
  • Universitario 4-2 Nacional | 29.04.26
  • Universitario 1-2 Alianza Atlético | 26.04.26
  • Universitario 4-1 Deportivo Garcilaso | 22.03.26.

Últimos partidos de Sport Boys

El conjunto chalaco está siendo irregular en la presente temporada.

  • FC Cajamarca 3-2 Sport Boys | 2.05.26
  • Sport Boys 1-1 Juan Pablo II | 25.04.26
  • Alianza Atlético 0-1 Sport Boys | 19.04.26
  • Sport Boys 1-3 Melgar | 14.04.26
  • Deportivo Garcilaso 3-2 Sport Boys | 4.04.26.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO Liga 1 2026 vía L1 Max: a qué hora y dónde ver partido de hoy por el Torneo Apertura del Fútbol Peruano

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO Liga 1 2026 vía L1 Max: a qué hora y dónde ver partido de hoy por el Torneo Apertura del Fútbol Peruano

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 14 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 14 del Torneo Apertura

LEER MÁS
¿UTC perderá puntos en el Apertura y no podrá contratar jugadores? Lo que se sabe sobre el caso Gaspar Gentile

¿UTC perderá puntos en el Apertura y no podrá contratar jugadores? Lo que se sabe sobre el caso Gaspar Gentile

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO por la fecha 14 de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO por la fecha 14 de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Partidos de hoy, viernes 8 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, viernes 8 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Partidos de hoy, sábado 9 de mayo: horarios y canales de tv dónde ver la Liga 1, LaLiga y Premier League

Partidos de hoy, sábado 9 de mayo: horarios y canales de tv dónde ver la Liga 1, LaLiga y Premier League

LEER MÁS
Lionel Messi deja de lado a Argentina y señala sus favoritos para ganar el Mundial 2026: "Hay otros que llegan mejor"

Lionel Messi deja de lado a Argentina y señala sus favoritos para ganar el Mundial 2026: "Hay otros que llegan mejor"

LEER MÁS
Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en Alianza Lima, Universitario, San Martín y Regatas

Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en Alianza Lima, Universitario, San Martín y Regatas

LEER MÁS
Michel Dancourt: “Los periodistas deportivos de hoy no tienen la empatía de Pocho Rospigliosi”

Michel Dancourt: “Los periodistas deportivos de hoy no tienen la empatía de Pocho Rospigliosi”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025