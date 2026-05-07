Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 14 del Torneo Apertura
Este fin de semana inicia la jornada 14 del Torneo Apertura 2026. Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán el duelo más atractivo. Universitario irá al Callao para enfrentar a Sport Boys en el último partido de la fecha.
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La Liga 1 2026 está cada vez más interesante. Luego de la caída de Los Chankas en la jornada pasada, el Torneo Apertura tiene un único líder. El inicio de la fecha 14 será en el Estadio Héroes de San Ramón, con el encuentro entre UTC y FC Cajamarca. Alianza Lima y Sporting Cristal afrontarán el partido más llamativo, mientras que Universitario visitará a Sport Boys en el Callao.
Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal en Matute con la misión de obtener una victoria que lo mantenga como líder del campeonato. Por su parte, Los Chankas enfrentarán de visita a Cusco FC en busca de los tres puntos y a la espera de un tropiezo de los blanquiazules para retornar al primer lugar. Asimismo, Universitario irá al Callao para disputar el duelo ante Sport Boys con el objetivo de seguir en la pelea por el Torneo Apertura.
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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 14 del Torneo Apertura
Viernes 8 de mayo
- UTC vs FC Cajamarca
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
Sábado 9 de mayo
- Moquegua vs ADT
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: 25 de Noviembre
- Grau vs Cienciano
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: Campeones del 36
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Hora: 8.00 p. m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
Domingo 10 de mayo
- Sport Huancayo vs Juan Pablo II
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: IPD Huancayo
- Comerciantes Unidos vs Melgar
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: Juan Maldonado Gamarra
- Cusco FC vs Los Chankas
- Hora: 5.30 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Lunes 11 de mayo
- Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
- Sport Boys vs Universitario
- Hora: 8.30 p. m.
- Estadio: Miguel Grau
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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Así marcha la tabla de la Liga 1 2026 previo al inicio de la fecha 14 del Torneo Apertura. Alianza Lima se ubica en lo más alto con 32 puntos.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Alianza Lima
|13
|10
|+18
|32
|2.
|Los Chankas
|13
|9
|+6
|29
|3.
|Cienciano
|13
|8
|+11
|26
|4.
|Universitario
|13
|6
|+9
|24
|5.
|Melgar
|13
|6
|+4
|20
|6.
|Cusco FC
|13
|6
|-4
|20
|7.
|Comerciantes Unidos
|13
|5
|+1
|19
|8.
|Alianza Atlético
|13
|4
|+3
|17
|9.
|ADT
|13
|4
|+1
|16
|10.
|UTC
|13
|4
|-2
|16
|11.
|Deportivo Garcilaso
|13
|4
|-3
|16
|12.
|CD Moquegua
|13
|5
|-5
|16
|13.
|Sporting Cristal
|13
|4
|0
|15
|14.
|Juan Pablo II
|13
|4
|-12
|15
|15.
|Sport Boys
|13
|2
|-6
|12
|16.
|Sport Huancayo
|13
|2
|-7
|12
|17.
|Atlético Grau
|13
|2
|-6
|10
|18.
|FC Cajamarca
|13
|2
|-8
|9
¿Dónde ver el Torneo Apertura de la Liga 1 2026?
Todos los partidos de Liga 1 2026 son transmitidos a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes.