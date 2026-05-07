Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 14 del Torneo Apertura

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La Liga 1 2026 está cada vez más interesante. Luego de la caída de Los Chankas en la jornada pasada, el Torneo Apertura tiene un único líder. El inicio de la fecha 14 será en el Estadio Héroes de San Ramón, con el encuentro entre UTC y FC Cajamarca. Alianza Lima y Sporting Cristal afrontarán el partido más llamativo, mientras que Universitario visitará a Sport Boys en el Callao.

Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal en Matute con la misión de obtener una victoria que lo mantenga como líder del campeonato. Por su parte, Los Chankas enfrentarán de visita a Cusco FC en busca de los tres puntos y a la espera de un tropiezo de los blanquiazules para retornar al primer lugar. Asimismo, Universitario irá al Callao para disputar el duelo ante Sport Boys con el objetivo de seguir en la pelea por el Torneo Apertura.

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 14 del Torneo Apertura

Viernes 8 de mayo

UTC vs FC Cajamarca

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Sábado 9 de mayo

Moquegua vs ADT

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: 25 de Noviembre

Grau vs Cienciano

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Campeones del 36

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Hora: 8.00 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 10 de mayo

Sport Huancayo vs Juan Pablo II

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: IPD Huancayo

Comerciantes Unidos vs Melgar

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Juan Maldonado Gamarra

Cusco FC vs Los Chankas

Hora: 5.30 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 11 de mayo

Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Sport Boys vs Universitario

Hora: 8.30 p. m.

Estadio: Miguel Grau

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Así marcha la tabla de la Liga 1 2026 previo al inicio de la fecha 14 del Torneo Apertura. Alianza Lima se ubica en lo más alto con 32 puntos.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Alianza Lima 13 10 +18 32 2. Los Chankas 13 9 +6 29 3. Cienciano 13 8 +11 26 4. Universitario 13 6 +9 24 5. Melgar 13 6 +4 20 6. Cusco FC 13 6 -4 20 7. Comerciantes Unidos 13 5 +1 19 8. Alianza Atlético 13 4 +3 17 9. ADT 13 4 +1 16 10. UTC 13 4 -2 16 11. Deportivo Garcilaso 13 4 -3 16 12. CD Moquegua 13 5 -5 16 13. Sporting Cristal 13 4 0 15 14. Juan Pablo II 13 4 -12 15 15. Sport Boys 13 2 -6 12 16. Sport Huancayo 13 2 -7 12 17. Atlético Grau 13 2 -6 10 18. FC Cajamarca 13 2 -8 9

¿Dónde ver el Torneo Apertura de la Liga 1 2026?

Todos los partidos de Liga 1 2026 son transmitidos a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes.