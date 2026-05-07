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Deportes

Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 4

Universitario enfrentará a Coquimbo Unido en el duelo por la cuarta jornada de la Copa Libertadores. Los cremas marchan en el tercer lugar del Grupo B.

Universitario afrontará su cuarto partido en la Copa Libertadores 2026. Foto: Libertadores
Universitario afrontará su cuarto partido en la Copa Libertadores 2026. Foto: Libertadores
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Universitario se mantiene con opciones de clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2026. Luego de su último triunfo como local por 4-2 ante Nacional, el conjunto crema buscará una nueva victoria que lo ubique en el primer lugar de la tabla de posiciones. Los dirigidos por Jorge Araujo viajarán a Chile para enfrentar a Coquimbo Unido en uno de los últimos encuentros de la fecha cuatro del torneo internacional.

En el otro duelo, Deportes Tolima goleó a Nacional en Colombia. Cabe señalar que los cuatro equipos que integran el Grupo B tienen posibilidades de conseguir su pase a los octavos de final.

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Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores 2026

Deportes Tolima se adjudicó el primer lugar del grupo B en esta cuarta jornada.

PuestoEquipoPJPGDGPts
1Tolima (Colombia)42+47
2Coquimbo Unido (Chile)31-14
3Universitario (Perú)3104
4Nacional (Uruguay)41-34

Programación de la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

  • Tolima vs Nacional | miércoles 06/05 - 9.00 p. m.
  • Coquimbo Unido vs Universitario | jueves 07/05 - 7.00 p. m.

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Fixture de Universitario en la Copa Libertadores 2026

El cuarto partido de Universitario por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será ante Coquimbo Unido en Chile.

  • Fecha 1: Tolima 0-0 Universitario
  • Fecha 2: Universitario 0-2 Coquimbo
  • Fecha 3: Universitario 4-2 Nacional
  • Fecha 4: Coquimbo vs Universitario | jueves 7 de mayo
  • Fecha 5: Nacional vs Universitario | miércoles 20 de mayo
  • Fecha 6: Universitario vs Tolima | martes 26 de mayo.
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