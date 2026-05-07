Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 4
Universitario enfrentará a Coquimbo Unido en el duelo por la cuarta jornada de la Copa Libertadores. Los cremas marchan en el tercer lugar del Grupo B.
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Universitario se mantiene con opciones de clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2026. Luego de su último triunfo como local por 4-2 ante Nacional, el conjunto crema buscará una nueva victoria que lo ubique en el primer lugar de la tabla de posiciones. Los dirigidos por Jorge Araujo viajarán a Chile para enfrentar a Coquimbo Unido en uno de los últimos encuentros de la fecha cuatro del torneo internacional.
En el otro duelo, Deportes Tolima goleó a Nacional en Colombia. Cabe señalar que los cuatro equipos que integran el Grupo B tienen posibilidades de conseguir su pase a los octavos de final.
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Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores 2026
Deportes Tolima se adjudicó el primer lugar del grupo B en esta cuarta jornada.
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1
|Tolima (Colombia)
|4
|2
|+4
|7
|2
|Coquimbo Unido (Chile)
|3
|1
|-1
|4
|3
|Universitario (Perú)
|3
|1
|0
|4
|4
|Nacional (Uruguay)
|4
|1
|-3
|4
Programación de la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026
- Tolima vs Nacional | miércoles 06/05 - 9.00 p. m.
- Coquimbo Unido vs Universitario | jueves 07/05 - 7.00 p. m.
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Fixture de Universitario en la Copa Libertadores 2026
El cuarto partido de Universitario por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será ante Coquimbo Unido en Chile.
- Fecha 1: Tolima 0-0 Universitario
- Fecha 2: Universitario 0-2 Coquimbo
- Fecha 3: Universitario 4-2 Nacional
- Fecha 4: Coquimbo vs Universitario | jueves 7 de mayo
- Fecha 5: Nacional vs Universitario | miércoles 20 de mayo
- Fecha 6: Universitario vs Tolima | martes 26 de mayo.