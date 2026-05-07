Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 4

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Universitario se mantiene con opciones de clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2026. Luego de su último triunfo como local por 4-2 ante Nacional, el conjunto crema buscará una nueva victoria que lo ubique en el primer lugar de la tabla de posiciones. Los dirigidos por Jorge Araujo viajarán a Chile para enfrentar a Coquimbo Unido en uno de los últimos encuentros de la fecha cuatro del torneo internacional.

En el otro duelo, Deportes Tolima goleó a Nacional en Colombia. Cabe señalar que los cuatro equipos que integran el Grupo B tienen posibilidades de conseguir su pase a los octavos de final.

Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores 2026

Deportes Tolima se adjudicó el primer lugar del grupo B en esta cuarta jornada.

Puesto Equipo PJ PG DG Pts 1 Tolima (Colombia) 4 2 +4 7 2 Coquimbo Unido (Chile) 3 1 -1 4 3 Universitario (Perú) 3 1 0 4 4 Nacional (Uruguay) 4 1 -3 4

Programación de la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Tolima vs Nacional | miércoles 06/05 - 9.00 p. m.

| miércoles 06/05 - 9.00 p. m. Coquimbo Unido vs Universitario | jueves 07/05 - 7.00 p. m.

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores 2026

El cuarto partido de Universitario por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será ante Coquimbo Unido en Chile.