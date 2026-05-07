Partido Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY desde Chile por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026 vía ESPN: Guido Vadalá pone el 1-1 en el segundo tiempo

Minuto 32: Tras un tiro de esquina, Álex Valera marca el primer gol del partido y pone el 1-0 a favor de Universitario.

El árbitro da inicio a la última mitad del encuentro entre Universitario y Coquimbo Unido.

Minuto 50: Guido Vadalá pone el empate para el equipo chileno. Coquimbo Unido iguala 1-1 ante Universitario.

Universitario y Coquimbo Unido se enfrentan por la fecha 4 de la Copa Libertadores. Foto: Universitario

Universitario y Coquimbo Unido se enfrentan por la fecha 4 de la Copa Libertadores. Foto: Universitario

Universitario vs. Coquimbo Unido EN VIVO | El encuentro de la U por la fecha 4 de la Copa Libertadores se juega en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso desde las 7.00 p. m. (hora peruana). La transmisión está a cargo de la señal de ESPN; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura que tiene preparada La República Deportes.

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO Copa Libertadores 20:14 Tarjeta amarilla en Universitario Minuto 54: Álex Valera es amonestado en Universitario. 20:10 ¡Gooooooooool de Coquimbo Unido! Minuto 50: Guido Vadalá pone el empate para el equipo chileno. Coquimbo Unido iguala 1-1 ante Universitario. 20:07 Cambio en Coquimbo Unido Minuto 46: De igual forma, Coquimbo Unido hace un cambio. Se retira Alejandro Camargo, ingresa Salvador Cordero. 20:06 Cambio en Universitario Minuto 46: Previo al inicio del segundo tiempo Williams Riveros ingresó por Anderson Santamaría, quien también fue amonestado. 20:04 ¡Inició el segundo tiempo! El árbitro da inicio a la última mitad del encuentro entre Universitario y Coquimbo Unido. 19:48 ¡Final del primer tiempo! Se terminan los primeros 45 minutos del partido. Universitario vence 1-0 a Coquimbo Unido. 19:45 Se juega el tiempo de adición Minuto 45: El árbitro añade 3 minutos más de tiempo adicional en el primer tiempo. 19:43 Coquimbo perdió el rumbo Minuto 42: Luego del gol, el conjunto chileno no ha sido como el de los primeros minutos del encuentro. 19:33 ¡Gooooooooool de Universitario! Minuto 32: Tras un tiro de esquina, Álex Valera marca el primer gol del partido y pone el 1-0 a favor de Universitario. 19:26 ¡Tapadón de Miguel Vargas! Minuto 25: 'Manotas' Vargas evitó el primer gol de Coquimbo Unido con una gran atajada. 19:22 Tiempo de rehidratación Minuto 22: El árbitro indica minuto de rehidratación en este primer tiempo. 19:20 Tarjeta amarilla en Universitario Minuto 20: Matías Di Benedetto es el primer amonestado en Universitario. 19:17 Universitario intenta acercarse Minuto 16: Universitario salió del ahogo de los primeros minutos. El equipo crema busca aprovechar la velocidad de Polo y Carabalí en contraataques rápidos. 19:10 ¡Se aproxima Coquimbo! Minuto 10: Tiro de esquina para el elenco chileno e intenta desde la pelota parada. Saque de arco para Universitario. 19:04 ¡Salió con todo Coquimbo! Minuto 4: El conjunto chileno se muestra ofensivo en los primeros minutos del encuentro. 19:00 ¡Inició el partido! Ya juegan Universitario y Coquimbo Unido por la cuarta fecha de la Copa Libertadores. 18:53 A pocos minutos de iniciar Universitario y Coquimbo se encuentran en el terreno de juego. Restan unos minutos para que de inicio el duelo. 18:07 Alineación confirmada de Coquimbo Unido Diego Sánchez; Dylan Salinas, Bruno Gazzolo, Manuel Fernández, Sebastián Galani; Alejandro Camargo, Juan Cornejo, Guido Vadalá; Christopher Zavala, Benjamín Chandía y Andrés Johansen. 18:05 Alineación confirmada de Universitario Miguel Vargas, Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera. 17:50 Convocados de Coquimbo Unido Esta es la lista de futbolistas considerados para el duelo ante Universitario. 17:20 Tabla de posiciones de Universitario en Copa Libertadores Universitario, Coquimbo Unido y Nacional se encuentran igualados en puntos. Deportes Tolima (7 puntos)

Universitario (4 puntos)

Coquimbo Unido (4 puntos)

Nacional (4 puntos) 16:48 Narradores del U vs Coquimbo Claudio Alfaro (relatos) y el exfutbolistas Jean Beausejour (comentarios) estarán a cargo de la transmisión. Foto: Puntaje Ideal. 16:17 La crema se luce en el Francisco Sánchez Rumoroso Así luce el estadio de Coquimbo previo al partido contra Universitario por Copa Libertadores. 15:35 Accesos para los hinchas de Universitario A través de sus redes sociales, Coquimbo informó que los hinchas de Universitario podrán ingresar al estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso a partir de las 5.00 p. m. de Chile (3.00 p. m. en horario peruano). 14:45 DT de Coquimbo elogia a jugadores de Universitario "En este caso (las expulsiones) le favoreció su juego, pero sin quitarle mérito puedo decir que es un rival que juega bien, que abre bien sus bandas tanto con Andy Polo como con José Carabalí. Junto a (Edison) Flores en ofensiva juntaron dos nueves y eso hace que tenga más opciones cuando centran o van por banda. Lo estuvimos trabajando y trataremos de neutralizar eso y hacer importante nuestro ataque", sostuvo Hernán Caputto en conferencia de prensa. 14:01 Coquimbo palpita el partido con la U El equipo chileno espera con ansias el duelo copero frente a los peruanos. Foto: Coquimbo. 13:27 Posible alineación de Coquimbo Diego Sánchez; Bejamín Gazzolo, Manuel Fernández, Francisco Salinas, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía; Cristian Zavala, Alejandro Azocar y Nicolas Johanse. 12:30 Posible alineación de Universitario Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Edison Flores y y Alex Valera. 11:38 Universitario vs Coquimbo Unido: pronóstico Betsson: gana Universitario (3,70), empate (3,05), gana Coquimbo Unido (2,08)

Betano: gana Universitario (3,80), empate (3,05), gana Coquimbo Unido (2,18)

Bet365: gana Universitario (3,75), empate (3,10), gana Coquimbo Unido (2,15)

1XBet: gana Universitario (3,79), empate (3,10), gana Coquimbo Unido (2,17)

Coolbet: gana Universitario (3,70), empate (3,10), gana Coquimbo Unido (2,20)

Doradobet: gana Universitario (3,75), empate (3,10), gana Coquimbo Unido (2,20) 10:41 ¿Cómo llega Coquimbo? El elenco chileno fue goleado 3-0 en su visita a Deportes Tolima de Colombia. 09:49 ¿Cómo llega Universitario? Los cremas vienen de lograr un triunfazo 4-2 ante Nacional de Uruguay, en cual les permite seguir con chances de clasificar a octavos de final. Foto: AFP. 09:19 Convocados de Universitario Jorge Araujo viajó con 23 futbolistas a territorio chileno para el partido de Libertadores. 08:33 ¿Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido? La transmisión por TV del Universitario vs Coquimbo Unido estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. 07:49 ¿A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido? El cuarto partido de la U en Copa Libertadores empezará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora chilena). 07:35 Universitario visita Chile por Copa Libertadores Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del Universitario vs Coquimbo Unido por la cuarta fecha de la Copa Libertadores.

Los dirigidos por Jorge Araujo mantienen la ilusión de clasificar a octavos de final gracias al triunfo que obtuvieron frente a Nacional de Uruguay. Por su parte, el conjunto chileno buscará una victoria que le permita ser líder del grupo B.

Tabla de posiciones de Universitario en Copa Libertadores

Universitario, Coquimbo Unido y Nacional se encuentran igualados en puntos.

Deportes Tolima (7 puntos)

Universitario (4 puntos)

Coquimbo Unido (4 puntos)

Nacional (4 puntos)

¿A qué hora juega Universitario vs. Coquimbo Unido?

En suelo peruano, el cuarto partido de la U en Copa Libertadores empezará a las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro lugar del mundo, no te preocupes: hemos preparado una guía de horarios.

México: 6.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (viernes 7)

¿Dónde ver Universitario vs. Coquimbo Unido?

La transmisión por TV de Universitario vs. Coquimbo Unido estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney+, con suscripción previa.

Argentina: Fox Sports 3

Bolivia: ESPN

Brasil: Paramount+

Chile: ESPN 5

Colombia: ESPN

Costa Rica: Disney+

Ecuador: ESPN

México: Disney+

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: beIN Sports, Fanatiz

Canadá: beIN Sports, Fanatiz

¿Cómo ver Universitario vs. Coquimbo Unido por internet gratis?

Si deseas ver Universitario vs. Coquimbo Unido online, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney+; en caso de que no puedas acceder a este servicio de streaming, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Universitario vs. Coquimbo Unido: alineaciones probables

Estos son los posibles equipos titulares de la U y el Pirata. Jorge Araujo realizaría cambios en el arco y el mediocampo.

Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera. Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Bejamín Gazzolo, Manuel Fernández, Francisco Salinas, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía; Cristian Zavala, Alejandro Azocar y Nicolas Johanse.

Universitario vs. Coquimbo Unido: pronósticos

Las casas de apuestas ven más probable un triunfo de Coquimbo Unido de Chile debido a que jugará como local.