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Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha y hora del partidazo por la fecha 14 de la Liga 1 2026

Los blanquiazules recibirán a Sporting Cristal en el partido más atractivo de la fecha 14 del Torneo Apertura. Alianza Lima busca mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan por el Torneo Apertura 2026. Foto: Liga 1/composición LR
Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan por el Torneo Apertura 2026. Foto: Liga 1/composición LR
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Resumen
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Alianza Lima va por su quinto triunfo al hilo. Los blanquiazules recibirán en Matute a Sporting Cristal en busca de una victoria que los mantenga como líderes del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Pablo Guede llega tras vencer 2-1 a CD Moquegua en la jornada pasada. Además, los íntimos no han perdido como locales en la presente temporada.

Por el lado de los celestes, se encuentran en el puesto trece con 15 puntos. Sporting Cristal no viene teniendo una buena temporada en el campeonato local y preocupa los malos resultados obtenidos hasta el momento. Incluso, el conjunto rimense está a cinco unidades de la zona de descenso, por ello, necesita ganar con urgencia este encuentro.

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¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal?

Blanquiazules y celestes se enfrentan este sábado 9 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva. Este escenario tiene capacidad para albergar 33.938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal?

El duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal dará inicio a las 8.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal?

La transmisión por TV de este partido, al igual que todos los encuentros de la Liga 1 2026, estará a cargo del canal L1 Max.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal?

Para seguir este duelo vía streaming, puedes hacerlo por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. De igual forma, La República Deportes te llevará toda la información para que no te pierdas ninguna incidencia de este cotejo.

PUEDES VER: Paola Rivera revela que tiene ofertas tras perder ante Alianza Lima la final de la Liga Peruana de Vóley: “Aquí y en el extranjero”

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Últimos enfrentamientos entre Alianza Lima vs Sporting Cristal

Así terminaron los cinco cruces más recientes entre Alianza Lima y Sporting Cristal. La mayoría de resultados acabaron en empate, salvo por una victoria de los blanquiazules.

  • Alianza Lima 3-3 Sporting Cristal | 6.12.25
  • Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima | 2.12.25
  • Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal | 5.08.25
  • Sporting Cristal 1-2 Alianza Lima | 1.03.25
  • Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima | 17.08.24.

Últimos partidos de Alianza Lima

Estos fueron los últimos encuentros que disputó Alianza Lima en el campeonato peruano.

  • Alianza Lima 2-1 Moquegua | 2.05.26
  • Palmeiras 2-1 Sporting Cristal | 16.04.26
  • Sporting Cristal 1-0 Cerro Porteño | 8.04.26
  • Sporting Cristal 1-2 Moquegua | 3.04.26
  • Los Chankas 3-2 Sporting Cristal | 21.03.26.

Últimos partidos de Sporting Cristal

El conjunto rimense afronta una campaña irregular. Actualmente disputa la Liga 1 y la Copa Libertadores.

  • Sporting Cristal 0-2 Palmeiras | 5.05.26
  • Sporting Cristal 2-2 Cusco | 3.05.26
  • Sporting Cristal 2-0 Junior | 28.04.26
  • Comerciantes Unidos 1-0 Sporting Cristal | 25.04.26
  • Grau 4-1 Sporting Cristal | 22.04.26.
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