HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

ONPE y JNE respondieron ante el Congreso | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Paola Rivera revela que tiene ofertas tras perder ante Alianza Lima la final de la Liga Peruana de Vóley: “Aquí y en el extranjero”

Luego de ser reconocida por segundo año consecutivo como la mejor armadora del torneo, la voleibolista mexicana sorprendió con las declaraciones sobre su futuro.

Paola Rivera juega es Perú desde el 2024 y es internacional con la selección mexicana. Foto: composición LR/USMP Vóley
Paola Rivera juega es Perú desde el 2024 y es internacional con la selección mexicana. Foto: composición LR/USMP Vóley
Escuchar
Resumen
Compartir

En los últimos días se revelaron algunos movimientos en el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley. Una de las jugadoras más destacadas de la temporada fue la mexicana Paola Rivera, quien fue premiada por segundo año consecutivo como la mejor armadora y ganó un lugar en el equipo ideal.

Luego de perder la final ante Alianza Lima, la voleibolista de 26 años sorprendió con declaraciones sobre su futuro y la posibilidad de continuar en la Universidad San Martín.

PUEDES VER: Flavia Montes será uno de los refuerzos de Alianza Lima: los primeros fichajes para lograr el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley

lr.pe

Paola Rivera revela que tiene ofertas en Perú y el extranjero

“Ahora quiero disfrutar este premio con mis compañeras en el equipo en el que estoy y ya me tocará hablar con mi agente. Sí gracias a Dios (sobre las propuestas). Sí, aquí en Perú y en el extranjero, gracias a Dios”, manifestó en diálogo con los medios de comunicación.

En ese sentido, Paola Rivera señaló que el comando técnico y la comodidad figuran entre los factores que evalúa antes de definir un club.

“Trabajo por medio de mi agente y le agradezco por eso. Mi agente me pone las propuestas, las mejores, solo me presenta las mejores y donde yo me sienta cómoda, donde quiera estar y ser feliz, y el cuerpo técnico sea bueno”, agregó.

PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

lr.pe

¿En qué clubes jugó Paola Rivera?

Paola Rivera llegó a la Liga Peruana de Vóley en 2024 para vestir la camiseta de Regatas Lima. Además, integra la selección mexicana.

  • New México Military Institute (Estados Unidos)
  • ITESM Chihuahua (México)
  • Indomables (México)
  • Regatas Lima (Perú)
  • Universidad San Martín (Perú)
Notas relacionadas
Universitario deja en claro su postura sobre fichaje de Aixa Vigil: "No es una jugadora de mil soles"

Universitario deja en claro su postura sobre fichaje de Aixa Vigil: "No es una jugadora de mil soles"

LEER MÁS
Cenaida Uribe anunció salidas en el equipo de vóley de Alianza Lima: Facundo Morando y Maeva Orlé no continuarán tras el tricampeonato

Cenaida Uribe anunció salidas en el equipo de vóley de Alianza Lima: Facundo Morando y Maeva Orlé no continuarán tras el tricampeonato

LEER MÁS
Flavia Montes será uno de los refuerzos de Alianza Lima: los primeros fichajes para lograr el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley

Flavia Montes será uno de los refuerzos de Alianza Lima: los primeros fichajes para lograr el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tabla de posiciones del Grupo de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 4

Tabla de posiciones del Grupo de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 4

LEER MÁS
Tabla de posiciones de Cienciano en Copa Sudamericana 2026: partidos y resultados del grupo B

Tabla de posiciones de Cienciano en Copa Sudamericana 2026: partidos y resultados del grupo B

LEER MÁS
Partidos de hoy, miércoles 6 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, miércoles 6 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Bayern Múnich vs PSG EN VIVO: pronóstico, horario y canal de TV para ver el partidode HOY por semifinales de Champions League

Bayern Múnich vs PSG EN VIVO: pronóstico, horario y canal de TV para ver el partidode HOY por semifinales de Champions League

LEER MÁS
¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

LEER MÁS
Cenaida Uribe anunció salidas en el equipo de vóley de Alianza Lima: Facundo Morando y Maeva Orlé no continuarán tras el tricampeonato

Cenaida Uribe anunció salidas en el equipo de vóley de Alianza Lima: Facundo Morando y Maeva Orlé no continuarán tras el tricampeonato

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025