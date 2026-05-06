Paola Rivera revela que tiene ofertas tras perder ante Alianza Lima la final de la Liga Peruana de Vóley: “Aquí y en el extranjero”
Luego de ser reconocida por segundo año consecutivo como la mejor armadora del torneo, la voleibolista mexicana sorprendió con las declaraciones sobre su futuro.
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En los últimos días se revelaron algunos movimientos en el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley. Una de las jugadoras más destacadas de la temporada fue la mexicana Paola Rivera, quien fue premiada por segundo año consecutivo como la mejor armadora y ganó un lugar en el equipo ideal.
Luego de perder la final ante Alianza Lima, la voleibolista de 26 años sorprendió con declaraciones sobre su futuro y la posibilidad de continuar en la Universidad San Martín.
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Paola Rivera revela que tiene ofertas en Perú y el extranjero
“Ahora quiero disfrutar este premio con mis compañeras en el equipo en el que estoy y ya me tocará hablar con mi agente. Sí gracias a Dios (sobre las propuestas). Sí, aquí en Perú y en el extranjero, gracias a Dios”, manifestó en diálogo con los medios de comunicación.
En ese sentido, Paola Rivera señaló que el comando técnico y la comodidad figuran entre los factores que evalúa antes de definir un club.
“Trabajo por medio de mi agente y le agradezco por eso. Mi agente me pone las propuestas, las mejores, solo me presenta las mejores y donde yo me sienta cómoda, donde quiera estar y ser feliz, y el cuerpo técnico sea bueno”, agregó.
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¿En qué clubes jugó Paola Rivera?
Paola Rivera llegó a la Liga Peruana de Vóley en 2024 para vestir la camiseta de Regatas Lima. Además, integra la selección mexicana.
- New México Military Institute (Estados Unidos)
- ITESM Chihuahua (México)
- Indomables (México)
- Regatas Lima (Perú)
- Universidad San Martín (Perú)