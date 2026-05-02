Cienciano - Puerto Cabello: fecha, hora y canal del partido por la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano se prepara para afrontar su cuarto partido por la fase de grupos en la Copa Sudamericana 2026. El equipo cusqueño deberá visitar a Puerto Cabello el próximo martes 5 de mayo, desde las 7.30 p. m. (hora peruana). El escenario de este duelo será el Estadio Polideportivo Misael Delgado, en Venezuela.

Los dirigidos por Horacio Melgarejo buscarán su tercer triunfo en la presente edición del torneo internacional. En la fecha pasada, el ‘Papá’ venció 1-0 a Atlético Mineiro en Cusco. Actualmente, Cienciano marcha en el primer lugar del Grupo B con siete unidades, a diferencia de su rival, que se encuentra en la tercera casilla.

¿A qué hora juega Cienciano vs Puerto Cabello?

Este encuentro arrancará desde las 7.30 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (6/05)

¿En qué canal ver Cienciano vs Puerto Cabello?

Puedes seguir este enfrentamiento por el canal DirecTV y vía streaming por DGO. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por fase de grupos de Copa Sudamericana.

Pronósticos para el Cienciano vs Puerto Cabello

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Puerto Cabello sobre Cienciano debido a su localía.