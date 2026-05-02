Sporting Cristal - Palmeiras: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por Copa Libertadores
Peruano y brasileños protagonizarán un duelo clave para la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores. Revisa todo sobre el segundo partido Sporting Cristal vs Palmeiras.
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Sporting Cristal tendrá una revancha frente a Palmeiras. El conjunto celeste, que viene de ganarle a Junior, tendrá que enfrentarse al gigante brasileño en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Un resultado positivo podría acercarlo a los octavos de final.
Más allá de que un triunfo pondría a los celestes muy cerca de clasificar, este duelo será especial por lo acontecido en la ida. Hace algunas semanas, los paulistas se impusieron con un ajustado 2-1; sin embargo, terminaron pidiendo la hora.
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¿Cuándo se juega el partido Sporting Cristal - Palmeiras?
El encuentro de Sporting Cristal ante Palmeiras, por la cuarta jornada de la Copa Libertadores, se disputará el martes 5 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva.
Tabla de posiciones del grupo de Cristal en la Libertadores
Los dirigidos por Zé Ricardo se ubican en la cima del grupo F gracias a su triunfo 2-0 contra Junior de Barranquilla.
Tabla de posiciones del grupo F de Copa Libertadores. Foto: Conmebol
¿A qué hora se juega Sporting Cristal - Palmeiras?
En Perú, el partido entre los celestes y paulistas comenzará a las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro país, revisa la siguiente lista de horarios.
- Costa Rica, México: 4.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
- España: 12.00 a. m. (miércoles 6)
¿Dónde ver Sporting Cristal - Palmeiras?
Este partido será transmitido por ESPN en Sudamérica y por la plataforma de streaming Disney Plus (previa suscripción).
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Historial Sporting Cristal - Palmeiras: últimos partidos
Estos son los resultados de los únicos cinco partidos entre ambos equipos en la Conmebol Libertadores.
- Palmeiras 2-1 Sporting Cristal | 16.04.26
- Palmeiras 6-0 Sporting Cristal | 28.05.25
- Sporting Cristal 2-3 Palmeiras | 3.04.25
- Sporting Cristal 1-0 Palmeiras | 18.04.13
- Palmeiras 2-1 Sporting Cristal | 14.02.13
Pronósticos para el partido Sporting Cristal - Palmeiras
A tres días del encuentro, las casas de apuestas consideran que Palmeiras tiene una considerable ventaja para imponerse como visitante.
- Betsson: gana Sporting Cristal (4,95), empate (3,55), gana Palmeiras (1,70)
- Betano: gana Sporting Cristal (5,00), empate (3,75), gana Palmeiras (1,72)
- Bet365: gana Sporting Cristal (5,50), empate (3,50), gana Palmeiras (1,70)
- 1XBet: gana Sporting Cristal (5,14), empate (3,68), gana Palmeiras (1,74)
- Coolbet: gana Sporting Cristal (5,00), empate (3,75), gana Palmeiras (1,72)
- Doradobet: gana Sporting Cristal (4,79), empate (3,65), gana Palmeiras (1,76).