Sporting Cristal - Palmeiras: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por Copa Libertadores

Sporting Cristal solo perdió un partido en fase de grupos de Copa Libertadores. Foto: AFP

Sporting Cristal solo perdió un partido en fase de grupos de Copa Libertadores. Foto: AFP

Sporting Cristal tendrá una revancha frente a Palmeiras. El conjunto celeste, que viene de ganarle a Junior, tendrá que enfrentarse al gigante brasileño en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Un resultado positivo podría acercarlo a los octavos de final.

Más allá de que un triunfo pondría a los celestes muy cerca de clasificar, este duelo será especial por lo acontecido en la ida. Hace algunas semanas, los paulistas se impusieron con un ajustado 2-1; sin embargo, terminaron pidiendo la hora.

¿Cuándo se juega el partido Sporting Cristal - Palmeiras?

El encuentro de Sporting Cristal ante Palmeiras, por la cuarta jornada de la Copa Libertadores, se disputará el martes 5 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva.

Tabla de posiciones del grupo de Cristal en la Libertadores

Los dirigidos por Zé Ricardo se ubican en la cima del grupo F gracias a su triunfo 2-0 contra Junior de Barranquilla.

Tabla de posiciones del grupo F de Copa Libertadores. Foto: Conmebol

¿A qué hora se juega Sporting Cristal - Palmeiras?

En Perú, el partido entre los celestes y paulistas comenzará a las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro país, revisa la siguiente lista de horarios.

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (miércoles 6)

¿Dónde ver Sporting Cristal - Palmeiras?

Este partido será transmitido por ESPN en Sudamérica y por la plataforma de streaming Disney Plus (previa suscripción).

Historial Sporting Cristal - Palmeiras: últimos partidos

Estos son los resultados de los únicos cinco partidos entre ambos equipos en la Conmebol Libertadores.

Palmeiras 2-1 Sporting Cristal | 16.04.26

Palmeiras 6-0 Sporting Cristal | 28.05.25

Sporting Cristal 2-3 Palmeiras | 3.04.25

Sporting Cristal 1-0 Palmeiras | 18.04.13

Palmeiras 2-1 Sporting Cristal | 14.02.13

Pronósticos para el partido Sporting Cristal - Palmeiras

A tres días del encuentro, las casas de apuestas consideran que Palmeiras tiene una considerable ventaja para imponerse como visitante.