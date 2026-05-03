Partidos de hoy, domingo 3 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 3 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como DSports, ESPN, L1 Max o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium, L1 Play) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Real Madrid tiene la obligación de ganar en su visita a Espanyol para evitar que Barcelona se proclame bicampeón de LaLiga. Universitario visitará a Juan Pablo II en Trujillo con la intención de acercarse a los líderes del Apertura. Por otra parte, Alianza Lima y San Martín definen al campeón de la Liga Peruana de Vóley en un partidazo de pronóstico reservado.

Partidos de la Liga 1 HOY

Sporting Cristal vs Cusco FC

Hora: 11.00 a. m.

Canal: L1 Max

Universitario vs Juan Pablo II

Hora: 1.15 p. m.

Canal: L1 Max

Alianza Atlético vs Sport Huancayo

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Melgar vs UTC

Hora: 6.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de HOY en LaLiga de España

Real Betis vs Real Oviedo

Hora: 11.30 a. m.

Canal: DSports, DGo

Espanyol vs Real Madrid

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DSports, DGo

Partidos de HOY en la Premier League

Manchester United vs Liverpool

Hora: 9.30 a. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Final de la Liga Peruana de Vóley HOY