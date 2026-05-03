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Deportes

Partidos de hoy, domingo 3 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de LaLiga de España, Liga 1 y la gran final de la Liga Peruana de Vóley.

Programación de los partidos de hoy, sábado 2 de mayo. Foto: composición LR/AFP/Universitario
Programación de los partidos de hoy, sábado 2 de mayo. Foto: composición LR/AFP/Universitario
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 3 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como DSports, ESPN, L1 Max o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium, L1 Play) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Real Madrid tiene la obligación de ganar en su visita a Espanyol para evitar que Barcelona se proclame bicampeón de LaLiga. Universitario visitará a Juan Pablo II en Trujillo con la intención de acercarse a los líderes del Apertura. Por otra parte, Alianza Lima y San Martín definen al campeón de la Liga Peruana de Vóley en un partidazo de pronóstico reservado.

PUEDES VER: Tabla de la Liga 1 2026 EN VIVO HOY: posiciones, partidos y resultados de la fecha 13 del Torneo Apertura

lr.pe

Partidos de la Liga 1 HOY

  • Sporting Cristal vs Cusco FC
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: L1 Max
  • Universitario vs Juan Pablo II
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Alianza Atlético vs Sport Huancayo
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Melgar vs UTC
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de HOY en LaLiga de España

  • Real Betis vs Real Oviedo
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: DSports, DGo
  • Espanyol vs Real Madrid
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports, DGo

Partidos de HOY en la Premier League

  • Manchester United vs Liverpool
  • Hora: 9.30 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Final de la Liga Peruana de Vóley HOY

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