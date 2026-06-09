Partidos de hoy, martes 9 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores duelos de este martes 9 de junio y con los amistosos internacionales entre selecciones.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 9 de junio del 2026 continúa la jornada deportiva con encuentros en el fútbol sudamericano y amistosos internacionales entre selecciones. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN, DirecTV, o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
El Mundial 2026 está por iniciar y las selecciones terminan su preparación para su participación en el torneo. Uno de los encuentros más destacados es el duelo entre Argentina vs Islandia. Asimismo, se juega la última fecha de la Liga de Naciones Femenina para conocer a los equipos que clasificarán al repechaje del Mundial. Perú se juega su última oportunidad ante Bolivia.
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Partidos amistosos internacionales HOY
- RD Congo vs Chile
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Chilevisión
- Hungría vs Kazajistán
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Rusia vs Trinidad y Tobago
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Arabia Saudita vs Senegal
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: TyC Sports
- Argentina vs Islandia
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: DirecTV
- Irak vs Venezuela
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: Venevisión
Partidos de la Liga de Naciones Femenina HOY
- Ecuador vs Argentina
- Hora: 6.00 a. m.
- Canal: El Canal del Fútbol
- Paraguay vs Colombia
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Win Sports
- Perú vs Bolivia
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: DirecTV
- Uruguay vs Venezuela
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Televen
Partidos de la Liga de Ucrania HOY
- Livyi Bereg vs Oleksandriya
- Hora: 7.30 a. m.
- Canal: Kyivstar TV
- Ahrobiznes Volochysk vs Kudrivka
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: Kyivstar TV