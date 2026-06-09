Partidos de hoy, martes 9 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 9 de junio del 2026 continúa la jornada deportiva con encuentros en el fútbol sudamericano y amistosos internacionales entre selecciones. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN, DirecTV, o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El Mundial 2026 está por iniciar y las selecciones terminan su preparación para su participación en el torneo. Uno de los encuentros más destacados es el duelo entre Argentina vs Islandia. Asimismo, se juega la última fecha de la Liga de Naciones Femenina para conocer a los equipos que clasificarán al repechaje del Mundial. Perú se juega su última oportunidad ante Bolivia.

Partidos amistosos internacionales HOY

RD Congo vs Chile

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Chilevisión

Hungría vs Kazajistán

Hora: 12.00 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Rusia vs Trinidad y Tobago

Hora: 12.00 p. m.

Canal: ESPN

Arabia Saudita vs Senegal

Hora: 6.00 p. m.

Canal: TyC Sports

Argentina vs Islandia

Hora: 8.00 p. m.

Canal: DirecTV

Irak vs Venezuela

Hora: 8.00 p. m.

Canal: Venevisión

Partidos de la Liga de Naciones Femenina HOY

Ecuador vs Argentina

Hora: 6.00 a. m.

Canal: El Canal del Fútbol

Paraguay vs Colombia

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Win Sports

Perú vs Bolivia

Hora: 6.00 p. m.

Canal: DirecTV

Uruguay vs Venezuela

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Televen

Partidos de la Liga de Ucrania HOY