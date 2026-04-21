Con 2 técnicos destituidos en menos de 24 horas: la lista completa de entrenadores que ya no siguen en el Torneo Apertura

Rabanal, Mosquera, Reynoso y Autuori son algunos de los técnicos que no siguen en el Torneo Apertura 2026. Foto: Liga 1/composición LR

Rabanal, Mosquera, Reynoso y Autuori son algunos de los técnicos que no siguen en el Torneo Apertura 2026. Foto: Liga 1/composición LR

Tras la confirmación de la salida de Javier Rabanal en Universitario, ya son 10 técnicos los que no continuarán en su cargo en la presente temporada de la Liga 1. Horas antes de la partida del español, Pablo Trobbiani también fue sustituido en ADT por malos resultados. Tanto extranjeros como peruanos han dejado su cargo a falta de varias fechas por finalizar el Torneo Apertura.

Salidas como las de los técnicos Juan Reynoso, Paulo Autuori y el mismo Javier Rabanal, resaltan debido a que sus equipos (Melgar, Sporting Cristal y Universitario, respectivamente) suelen contar con un plan de trabajo a largo plazo.

Lista completa de entrenadores que ya no continúan en el Torneo Apertura 2026

En cuanto a estrategas nacionales, Juan Reynoso dejó el buzo de Melgar en la fecha 8 del Apertura. Su salida se dio por los malos resultados que tuvo el elenco arequipeño en la temporada. Carlos Silvestri, también entrenador peruano, salió de FC Cajamarca al término de la séptima jornada, por sumar apenas un triunfo. Roberto Mosquera llegó a un acuerdo con Sport Huancayo para no continuar en el equipo tras la goleada ante Sport Boys hace algunas fechas atrás. El único entrenador peruano que se mantiene dirigiendo en el campeonato es Jaime Serna en CD Moquegua.

Jaime de la Pava en Sport Boys, Hernán Lisi en Deportivo Garcilaso, Ángel Comizzo en Atlético Grau, Paulo Autuori en Sporting Cristal, Miguel Rondelli en Cusco FC, Pablo Trobbiani en ADT y Javier Rabanal en Universitario, son los técnicos extranjeros que dejaron su cargo en la Liga 1 2026. En cuanto al argentino Rondelli, continúa en el campeonato, pero ahora dirigiendo en Melgar de Arequipa.

¿Cuándo se juega la siguiente fecha del Torneo Apertura 2026?

Este miércoles 22 y jueves 23 de abril se juegan los partidos pendientes de la jornada 10.