Canal de TV para ver Cienciano - Juventud por el partido de la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano clasificó a fase de grupos tras eliminar a Melgar de Arequipa. Foto: composición LR/Twitter/Juventud

Cienciano clasificó a fase de grupos tras eliminar a Melgar de Arequipa. Foto: composición LR/Twitter/Juventud

Cienciano del Cusco cuenta las horas para debutar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El equipo imperial, que ganó el certamen continental en el 2003, viajó hacia territorio uruguayo para verse las caras ante Juventud en el mítico Centenario de Montevideo.

El arranque del torneo internacional agarró a los imperiales en un gran momento, pues con su reciente victoria sobre ADT lograron mantenerse en la pelea por el Torneo Apertura de la Liga 1. Los dirigidos por Horacio Melgarejo esperan seguir por el camino del triunfo.

Canal de TV para ver Cienciano vs Juventud por Copa Sudamericana

La transmisión del partido Cienciano vs Juventud estará a cargo de la señal de DSports (610 y 1610 HD) en Sudamérica.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

¿Cuándo juega Cienciano - Juventud?

El conjunto cusqueño se enfrentará al elenco charrúa este jueves 9 de abril en la ciudad de Montevideo.

¿A qué hora juega Cienciano vs Juventud?

En territorio peruano, el choque entre imperiales y canarios se podrá seguir a partir de las 5.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Cienciano - Juventud por internet?

Si deseas ver Cienciano - Juventud online, podrás hacerlo en la plataforma DGo y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Grupo de Cienciano en la Copa Sudamericana

Por segundo año consecutivo, Cienciano enfrentará a Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana. Así está conformado el grupo B.

Atlético Mineiro (Brasil)

Cienciano (Perú)

Academia Puerto Cabello (Venezuela)

Juventud (Uruguay).



