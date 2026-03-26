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Renzo Garcés arremete contra Universitario tras denuncia en contra de Alianza Lima: "Es ilógico que quieran reclamar"

El defensor de Alianza Lima habló sobre la denuncia que realizó Universitario de Deportes ante la Comisión de Disciplina pidiendo sanciones para él y Paolo Guerrero.

Renzo Garcés arremete contra Universitario tras reclamos en contra de Alianza Lima. Foto: Movistar Deportes/composición LR
Renzo Garcés arremete contra Universitario tras reclamos en contra de Alianza Lima. Foto: Movistar Deportes/composición LR

Siguen los problemas en la Liga 1 2026. En medio de una disputa entre Universitario y Alianza Lima, Renzo Garcés se pronunció sobre el último reclamo que hizo la institución crema donde denuncian al central y a Paolo Guerrero ante la Comisión de Disciplina de la FPF. Esto causó la incomodidad del defensor ya que es un hecho que ocurrió la temporada pasada.

El defensor considera que no debería proceder el reclamo, esto debido a que es por algo que se dio en 2025 y no tendría mucho sentido que se tome en cuenta algo ocurrido en una temporada distinta. "Yo creería que ese reclamo no debería proceder, porque la verdad es que es un tema de reglamento, pero es ilógico que quieran reclamar algo del 2025. Eso da cabida a que se reclamen cosas de años anteriores", indicó el central.

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Renzo Garcés arremete contra Universitario tras denuncia en contra de Alianza Lima

El futbolista blanquiazul pide que los directivos no se centren en disputar los partidos a través de los reclamos porque se deja de lado lo más importante, que es el campeonato. “De verdad que ya resulta bastante incómodo el tema de los reclamos, debemos de enfocarnos en lo bonito que es el fútbol. Creo que hoy en día más se están analizando lo que se debe reclamar que analizar al rival. Debemos dedicarnos a jugar más”, mencionó Garcés.

De igual forma, fue consultado si tuvo la oportunidad de hablar con Paolo Guerrero, quien también es mencionado en el reclamo. “No hemos conversado nada con Paolo Guerrero sobre eso. En verdad no hemos estado enfocados en ningún momento sobre ese tema”, indicó el defensor.

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¿Cuándo se juega el partido Universitario vs Alianza Lima?

El ‘Clásico del Fútbol Peruano’ se juega el próximo sábado 4 de abril a las 8.00 p. m. Este duelo tendrá como escenario al Estadio Monumental y será el partido más atractivo de la novena jornada del Torneo Apertura 2026.

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