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Mano Menezes se sincera tras empate de la selección peruana y deja mensaje para amistoso ante España: "Me causa mucha preocupación"

Luego de empatar 2-2 ante Honduras, el entrenador de la selección peruana se pronunció sobre el próximo partido frente al equipo de Lamine Yamal y compañía.

Mano Menezes registró una derrota y un empate en sus primeros partidos con la selección peruana. Foto: Movistar Deportes
Mano Menezes registró una derrota y un empate en sus primeros partidos con la selección peruana. Foto: Movistar Deportes

La selección peruana estuvo a pocos segundos de obtener el primer triunfo de la era Mano Menezes. El agónico empate que consiguió Honduras frente a la Bicolor dejó una dura reflexión por parte del experimentado estratega brasileño.

Luego de afrontar su último partido de la presente fecha FIFA, el técnico se refirió a la racha sin victorias de la Blanquirroja. Además, habló sobre lo complicado que será enfrentarse a un rival como España.

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Mano Menezes se sincera tras empate de Perú

“Cuando se pasa mucho tiempo sin ganar un partido, la primera victoria que se consigue después cuesta mucho, es muy trabajosa. Nos cuesta más y tenemos que pagar el precio para volver. Y así será”, manifestó en conferencia de prensa.

Uno de los temas que abordó Mano Menezes fue la poca cantidad de jugadores peruanos que militan en el extranjero.

“Pienso que nosotros tenemos que resolver nuestro problema interno primero, porque tenemos bastantes jugadores de la liga local y ahí es donde debemos establecer algunas cosas. Todos tenemos que crecer y eso será bueno para el fútbol peruano”, explicó.

Mano Menezes preocupado con miras al partido ante España

Al ser consultado sobre el amistoso internacional de junio contra España, el DT de la selección peruana indicó lo duro que será verse las caras ante un equipo que es favorito a ganar el Mundial 2026.

“Me causa mucha preocupación. Tendremos dos partidos en la próxima fecha FIFA. Todavía no sabemos cuál será el primero antes de enfrentar a España. Cuando enfrentas a adversarios de ese tamaño, una de las mejores selecciones del mundo, sabes que tendrás dificultades, como ante Senegal. Esas selecciones no están ahí por casualidad, se lo han ganado”, sostuvo.

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¿Cuándo juegan Perú vs España?

El partido Perú vs España se llevará a cabo lunes 8 de marzo en territorio mexicano. Dicho amistoso se jugará en la última fecha FIFA previo al inicio del Mundial 2026.

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