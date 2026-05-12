Partidos de hoy, martes 12 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Hoy martes 12 de mayo de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de los mejores torneos del mundo como LaLiga de España y Ligue 1 de Francia. Para ello, podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN, DirecTV o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En el fútbol español, Osasuna y Atlético de Madrid se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la jornada. En Francia, se están disputando los playoffs de ascenso en la etapa de semifinales. Por su parte, Al Nassr de Cristiano Ronaldo tiene la posibilidad de coronarse campeón de su liga si vence al Al Hilal en un duelo directo por el campeonato saudí.

Partido de LaLiga de España HOY

Celta de Vigo vs Levante

Hora: 12.00 p. m.

Canal: DirecTV

Real Betis vs Elche

Hora: 1.00 p. m.

Canal: ESPN

Osasuna vs Atlético de Madrid

Hora: 2.30 p. m.

Canal: DirecTV

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

Red Star vs Rodez

Hora: 1.30 p. m.

Canal: Ligue1+

Partidos de la Liga de Colombia HOY

Atlético Nacional vs Inter de Bogotá

Hora: 6.20 p. m.

Canal: Win Sports+

Santa Fe vs América de Cali

Hora: 8.30 p. m.

Canal: Win Sports+

Partido de la Primera División de Bolivia HOY

San Antonio vs Universitario de Vinto

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

GV San José vs Real Tomayapo

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Club Aurora vs Real Oruro

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de la Saudi Pro League de Arabia HOY