Partidos de hoy, martes 12 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores enfrentamientos en el fútbol sudamericano y en competiciones europeas como LaLiga y Ligue 1.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Hoy martes 12 de mayo de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de los mejores torneos del mundo como LaLiga de España y Ligue 1 de Francia. Para ello, podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN, DirecTV o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
En el fútbol español, Osasuna y Atlético de Madrid se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la jornada. En Francia, se están disputando los playoffs de ascenso en la etapa de semifinales. Por su parte, Al Nassr de Cristiano Ronaldo tiene la posibilidad de coronarse campeón de su liga si vence al Al Hilal en un duelo directo por el campeonato saudí.
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Partido de LaLiga de España HOY
- Celta de Vigo vs Levante
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: DirecTV
- Real Betis vs Elche
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Osasuna vs Atlético de Madrid
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: DirecTV
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Red Star vs Rodez
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: Ligue1+
Partidos de la Liga de Colombia HOY
- Atlético Nacional vs Inter de Bogotá
- Hora: 6.20 p. m.
- Canal: Win Sports+
- Santa Fe vs América de Cali
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: Win Sports+
Partido de la Primera División de Bolivia HOY
- San Antonio vs Universitario de Vinto
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- GV San José vs Real Tomayapo
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Club Aurora vs Real Oruro
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Saudi Pro League de Arabia HOY
- Al Kholood vs Al Okhdood
- Hora: 11.20 a. m.
- Canal: FOX Sports
- Al Nassr Riyadh vs Al-Hilal
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: FOX Sports