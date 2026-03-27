Uruguay vs Inglaterra EN VIVO HOY por amistoso internacional fecha FIFA 2026 desde Wembley
La selección uruguaya se mide de visita ante el poderoso combinado europeo en un partido amistoso de preparación para el Mundial 2026. La transmisión está a cargo de AUF TV y DSports.
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Uruguay
Inglaterra
MOMENTOS DESTACADOS
¡Empezó el partido!
Rueda la pelota en Wembley. Uruguay e Inglaterra ya se enfrentan por el amistoso de la fecha FIFA 2026.
Uruguay vs Inglaterra EN VIVO juegan en Wembley por amistoso internacional fecha FIFA 2026. El duelo se puede ver por la señal de AUF TV Y DSports, pero también tienes la opción de seguir el minuto a minuto ONLINE gratis por internet de este y otros partidos de hoy a través de la cobertura de La República Deportes.
Uruguay vs Inglaterra HOY EN VIVO por amistoso internacional fecha FIFA
Foden fue atendido y podrá seguir
Minuto 52. Phil Foden había acusado una molestia, pero se repuso luego de recibir atención médica.
Empieza el segundo tiempo
Se reanudan las acciones en la Catedral del Fútbol. Uruguay e Inglaterra irán por los goles del triunfo en esta etapa complementaria.
Final del primer tiempo
Se termina la etapa inicial de este compromiso. Uruguay e Inglaterra empatan sin goles.
No se abre la cuenta
Minuto 40. El partido sigue empatado 0-0 cuando faltan escasos minutos para el final del primer tiempo.
¡Empezó el partido!
Rueda la pelota en Wembley. Uruguay e Inglaterra ya se enfrentan por el amistoso de la fecha FIFA 2026.
Alineación de Inglaterra
Trafford, Livramento, Maguire, Foden, Henderson, Solanke, Rashford, Tomori, Spence, Madueke, Garner.
Alineación de Uruguay
Muslera, Varela, Araújo, Olivera, Piquerez, Valverde, Ugarte, De Arrascaeta, Canobbio, Aguirre, Araújo.
Así como el resto de selecciones sudamericanas, Uruguay aprovecha esta fecha FIFA de marzo para disputar un par de amistosos. La Celeste viaja primero hasta Londres para medirse en el mítico estadio Wembley ante Inglaterra, en un duelo de preparación para ambas escuadras con la mira puesta en su próxima participación en el Mundial 2026.
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De la nómina de 28 jugadores convocados por Marcelo Bielsa destacan el portero Fernando Muslera y el extremo Agustín Canobbio, quienes vuelven al equipo luego de mucho tiempo. Thomas Tuchel, por su parte, incluyó en su lista a Harry Maguire y Dominic Calvert-Lewin, futbolistas que también retornan a su selección tras meses, e incluso años, de no ser considerados.
Alineaciones probables de Uruguay versus Inglaterra
- Uruguay: Sergio Rochet o Fernando Muslera; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta; Agustín Canobbio o Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre, Maximiliano Araújo.
- Inglaterra: Jordan Pickford; Valentino Livramento, Fikayo Tomori, Harry Maguire, Lewis Hall; Kobbie Mainoo, Adam Wharton; Noni Madueke, Cole Palmer, Marcus Rashford; Dominic Calvert-Lewin.
¿Qué canal transmitirá Uruguay versus Inglaterra?
La transmisión de este cotejo estará a cargo del canal ESPN en Sudamérica, excepto Uruguay, donde irá por la señales de sus diferentes cableoperadores.
- Argentina: ESPN
- Chile: ESPN
- Colombia: ESPN
- Costa Rica: ESPN
- Ecuador: ESPN
- Venezuela: ESPN
- Uruguay: DSports, AUF TV, Cardinal TV, NS Eventos 1, Montecable
- Estados Unidos: ViX Premium
¿Cómo ver Uruguay versus Inglaterra por internet?
Si estás en territorio uruguayo, podrás ver en línea este amistoso a través del canal oficial en YouTube de la AUFTV (solo para miembros) o desde la plataforma DGO. En otros países de Sudamérica, irá por la señal de Disney Plus Premium.
¿Cuándo juega Uruguay versus Inglaterra?
El cruce entre Uruguay e Inglaterra se disputará este viernes 27 de marzo, en el estadio Wembley de Londres.
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¿A qué hora juega Uruguay versus Inglaterra?
En territorio uruguayo, el encuentro se podrá seguir desde las 4.45 p. m. Para otros países, consulta la guía de horarios respectiva.
- Costa Rica, México: 1.45 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 2.45 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.45 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.45 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay: 4.45 p. m.
- España: 8.45 p. m.
Últimos partidos de Uruguay versus Inglaterra
Así quedaron los cinco cruces más recientes entre ambas selecciones por el Mundial (Brasil 2014) y amistosos internacionales.
- Uruguay 2-1 Inglaterra | 19.06.14
- Inglaterra 2-1 Uruguay | 01.03.06
- Inglaterra 0-0 Uruguay | 29.03.95
- Inglaterra 1-2 Uruguay | 22.05.90
- Uruguay 2-0 Inglaterra | 13.06.84.