Ecuador vs Marruecos EN VIVO por Fecha FIFA: hora y dónde ver el partido amistoso

Marruecos se enfrenta a Ecuador, este jueves a las 3.30 p. m., por la fecha FIFA 2026. Los hinchas que no puedan asistir al Ryadh Air Metropolitano de Madrid deberán seguir la transmisión de Canal del Fútbol (ECDF) y Teleamazonas o el minuto a minuto en La República Deportes. El ‘Tri’ no parte como favorito ante la actual campeona de África, tras despojarle el título a Senegal.

Marruecos, liderado por Mohamed Ouahbi, se enfocará en fortalecer su estilo de juego. El conjunto liderado por Sebastián Beccacece se posiciona en el segundo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, registró 29 puntos. Hasta el momento, el equipo ha logrado 8 victorias, 8 empates y solo 2 derrotas. Además, es la selección que ha recibido menos goles en el torneo.

¿A qué hora ver Marruecos vs Ecuador por partido amistoso?

Nadie quiere perderse este entretenido partido amistoso. Por este motivo, te dejamos los horarios confirmados del Marruecos vs Ecuador. Es importante destacar que en Perú inicia a las 3.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

¿Dónde ver Marruecos vs Ecuador por partidos amistoso?

El encuentro amistoso entre Ecuador y Marruecos será transmitido por El Canal del Fútbol (ECDF) y Teleamazonas, que poseen los derechos para emitir los partidos de la selección ecuatoriana. Esta transmisión permitirá a los aficionados seguir de cerca las acciones de la 'Tri' en este importante compromiso.

Ecuador vs. Marruecos: posibles alineaciones

Ecuador : Galíndez, Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Vite, Caicedo, Yeboah, Minda, Plata y Enner Valencia.

: Galíndez, Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Vite, Caicedo, Yeboah, Minda, Plata y Enner Valencia. Marruecos: Yassine Bono, Noussair Mazraoui, Adam Masina, Chadi Riad, Achraf Hakimi, Neil El Aynaoui, Abde Ezzalzouli, Ismael Saibari, Bilel El Khannouss, Brahim Diaz y Ayoub El Kaabi.

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¿En qué estadio juega Ecuador vs. Marruecos?

El partido se llevará a cabo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, el cual es propiedad del Atlético de Madrid y tiene ese nombre por patrocinio. Este enorme recinto deportivo tiene capacidad para albergar a un total de 70.692 espectadores en sus tribunas.