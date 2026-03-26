HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Mesías Guevara, Mariol Pérez Tello y Carlos Jaico en vivo | Epicentro Electoral-Réplica

Deportes

Ecuador vs Marruecos EN VIVO por Fecha FIFA: hora y dónde ver el partido amistoso

La nueva campeona de África se mide al 'Tri'' en un atractivo partido amistoso con dos equipos clasificados al Mundial 2026. Será la primera vez en la historia que se enfrenten.

Ecuador se mide a Marruecos en un partidazo por fecha FIFA. Foto: Lr/ESPN
Ecuador se mide a Marruecos en un partidazo por fecha FIFA. Foto: Lr/ESPN

Marruecos se enfrenta a Ecuador, este jueves a las 3.30 p. m., por la fecha FIFA 2026. Los hinchas que no puedan asistir al Ryadh Air Metropolitano de Madrid deberán seguir la transmisión de Canal del Fútbol (ECDF) y Teleamazonas o el minuto a minuto en La República Deportes. El ‘Tri’ no parte como favorito ante la actual campeona de África, tras despojarle el título a Senegal.

Marruecos, liderado por Mohamed Ouahbi, se enfocará en fortalecer su estilo de juego. El conjunto liderado por Sebastián Beccacece se posiciona en el segundo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, registró 29 puntos. Hasta el momento, el equipo ha logrado 8 victorias, 8 empates y solo 2 derrotas. Además, es la selección que ha recibido menos goles en el torneo.

PUEDES VER: Ricardo Gareca y la única condición por la que aceptaría dirigir a Sporting Cristal: "Un proyecto muy seductor"

lr.pe

¿A qué hora ver Marruecos vs Ecuador por partido amistoso?

Nadie quiere perderse este entretenido partido amistoso. Por este motivo, te dejamos los horarios confirmados del Marruecos vs Ecuador. Es importante destacar que en Perú inicia a las 3.30 p. m.

  • Perú: 3.30 p. m.
  • Colombia: 3.30 p. m.
  • Ecuador: 3.30 p. m.
  • Brasil: 5.30 p. m.
  • Argentina: 5.30 p. m.

PUEDES VER: Partidos del repechaje al Mundial 2026: resultados de hoy, clasificados y formato de la final

lr.pe

¿Dónde ver Marruecos vs Ecuador por partidos amistoso?

El encuentro amistoso entre Ecuador y Marruecos será transmitido por El Canal del Fútbol (ECDF) y Teleamazonas, que poseen los derechos para emitir los partidos de la selección ecuatoriana. Esta transmisión permitirá a los aficionados seguir de cerca las acciones de la 'Tri' en este importante compromiso.

PUEDES VER: Renzo Garcés arremete contra Universitario tras denuncia en contra de Alianza Lima: "Es ilógico que quieran reclamar"

lr.pe

Ecuador vs. Marruecos: posibles alineaciones

  • Ecuador: Galíndez, Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Vite, Caicedo, Yeboah, Minda, Plata y Enner Valencia.
  • Marruecos: Yassine Bono, Noussair Mazraoui, Adam Masina, Chadi Riad, Achraf Hakimi, Neil El Aynaoui, Abde Ezzalzouli, Ismael Saibari, Bilel El Khannouss, Brahim Diaz y Ayoub El Kaabi.

PUEDES VER: Renzo Garcés arremete contra Universitario tras denuncia en contra de Alianza Lima: "Es ilógico que quieran reclamar"

¿En qué estadio juega Ecuador vs. Marruecos?

El partido se llevará a cabo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, el cual es propiedad del Atlético de Madrid y tiene ese nombre por patrocinio. Este enorme recinto deportivo tiene capacidad para albergar a un total de 70.692 espectadores en sus tribunas.

Notas relacionadas
¿Dónde ver Colombia vs Croacia EN VIVO por el partido amistoso internacional de fecha FIFA HOY?

¿Dónde ver Colombia vs Croacia EN VIVO por el partido amistoso internacional de fecha FIFA HOY?

LEER MÁS
Partidos amistosos de fecha FIFA 2026: programación, horarios y resultados de las selecciones sudamericanas

Partidos amistosos de fecha FIFA 2026: programación, horarios y resultados de las selecciones sudamericanas

LEER MÁS
Argentina vs Mauritania: hora y canal del partido amistoso por la fecha FIFA 2026

Argentina vs Mauritania: hora y canal del partido amistoso por la fecha FIFA 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Bolivia sueña con el Mundial! Venció a Surinam y clasificó a la final del repechaje contra Irak

¡Bolivia sueña con el Mundial! Venció a Surinam y clasificó a la final del repechaje contra Irak

LEER MÁS
Ricardo Gareca y la única condición por la que aceptaría dirigir a Sporting Cristal: "Un proyecto muy seductor"

Ricardo Gareca y la única condición por la que aceptaría dirigir a Sporting Cristal: "Un proyecto muy seductor"

LEER MÁS
Con Jairo Vélez de enganche: el once titular que probó Mano Menezes a 2 días del Perú vs Senegal

Con Jairo Vélez de enganche: el once titular que probó Mano Menezes a 2 días del Perú vs Senegal

LEER MÁS
DT de Bolivia sobre sus jugadores tras remontar y clasificar a la final del repechaje: "Estos jóvenes son cada vez más valientes y fuertes"

DT de Bolivia sobre sus jugadores tras remontar y clasificar a la final del repechaje: "Estos jóvenes son cada vez más valientes y fuertes"

LEER MÁS
Bolivia vs Irak: fecha, hora y canal de la final por el repechaje al Mundial 2026

Bolivia vs Irak: fecha, hora y canal de la final por el repechaje al Mundial 2026

LEER MÁS
Partidos del repechaje al Mundial 2026: resultados de hoy, clasificados y formato de la final

Partidos del repechaje al Mundial 2026: resultados de hoy, clasificados y formato de la final

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ecuador vs Marruecos EN VIVO por Fecha FIFA: hora y dónde ver el partido amistoso

Álex Ubago vuelve a Perú en 2026 con dos conciertos por su aniversario 25: fechas, precios, preventa y más de sus shows en Lima y Arequipa

Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

Deportes

Partidos amistosos de fecha FIFA 2026: programación, horarios y resultados de las selecciones sudamericanas

Amistoso Argentina vs Mauritania vía Telefe: ¿a qué hora ver el partido por la fecha FIFA 2026?

Con Jairo Vélez de enganche: el once titular que probó Mano Menezes a 2 días del Perú vs Senegal

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Familia de niña fugada de albergue responsabiliza a congresista Milagros Jáuregui

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026?

23 candidatos presidenciales suman 120 papeletas en su historial: Acuña es el que más faltas muy graves acumula

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025