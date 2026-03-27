La selección peruana quedó lista para enfrentar a Senegal, este sábado a las 11.00 a. m., en el Stade de France por amistoso internacional. Mano Menezes analizó al campeón de África en conferencia de prensa y aseguró que será un partido complicado por la experiencia del rival. El cuadro nacional no parte como favorito, pero intentará dar el batacazo de la fecha FIFA.

El entrenador brasileño fue consultado por su estreno, pero sorprendió con un mensaje poco alentador en el estreno internacional. Asimismo, reconoció que Senegal ya es un equipo consolidado y Perú recién está comenzando.

¿Qué dijo Mano Menezes previo al partido de Perú contra Senegal?

Mano Menzes rompió su silencio previo al Perú vs Senegal. "Acompañamos la Copa Africana desde Brasil. No era técnico de Perú. Vimos grandes partidos. Tenemos satisfacción de enfrentar a un gran equipo como Senegal, pero también hay preocupación", enfatizó en conferencia de prensa. La Bicolor deberá cuidarse de la jerarquía y velocidad del rival.

Además, reconoció el poder de Senegal. "Vamos a intentar dar lo mejor. Sé que es un juego más efectivo para Senegal que va a ir al Mundial, con méritos. Para nosotros, es el inicio del trabajo. Vamos a intentar proyectar con el adversario para saber en qué nivel estamos, a dónde tenemos que llegar en el futuro", sentenció Mano Menezes.

Historial de Perú vs Senegal

El único antecedente entre Perú y Senegal corresponde a un amistoso disputado en el Estadio Nacional de Lima en junio del 2011. Aquella vez, la Blanquirroja se impuso 1-0 con gol de Paolo Guerrero.

Convocados de la selección peruana

Tras la baja de Renzo Garcés por lesión, así quedó la nómina de 24 jugadores convocados por Mano Menezes. El DT no llamó a ningún futbolista en reemplazo del 'Pastor'.