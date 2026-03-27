Mano Menezes y su llamativo mensaje previo a su estreno con la selección peruana ante Senegal: "Hay preocupación"
El DT brasileño aseguró que el partido contra Senegal será complicado, destacando la velocidad y jerarquía del equipo africano. Perú busca aprovechar la oportunidad en esta fecha FIFA.
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La selección peruana quedó lista para enfrentar a Senegal, este sábado a las 11.00 a. m., en el Stade de France por amistoso internacional. Mano Menezes analizó al campeón de África en conferencia de prensa y aseguró que será un partido complicado por la experiencia del rival. El cuadro nacional no parte como favorito, pero intentará dar el batacazo de la fecha FIFA.
El entrenador brasileño fue consultado por su estreno, pero sorprendió con un mensaje poco alentador en el estreno internacional. Asimismo, reconoció que Senegal ya es un equipo consolidado y Perú recién está comenzando.
¿Qué dijo Mano Menezes previo al partido de Perú contra Senegal?
Mano Menzes rompió su silencio previo al Perú vs Senegal. "Acompañamos la Copa Africana desde Brasil. No era técnico de Perú. Vimos grandes partidos. Tenemos satisfacción de enfrentar a un gran equipo como Senegal, pero también hay preocupación", enfatizó en conferencia de prensa. La Bicolor deberá cuidarse de la jerarquía y velocidad del rival.
Además, reconoció el poder de Senegal. "Vamos a intentar dar lo mejor. Sé que es un juego más efectivo para Senegal que va a ir al Mundial, con méritos. Para nosotros, es el inicio del trabajo. Vamos a intentar proyectar con el adversario para saber en qué nivel estamos, a dónde tenemos que llegar en el futuro", sentenció Mano Menezes.
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Historial de Perú vs Senegal
El único antecedente entre Perú y Senegal corresponde a un amistoso disputado en el Estadio Nacional de Lima en junio del 2011. Aquella vez, la Blanquirroja se impuso 1-0 con gol de Paolo Guerrero.
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Convocados de la selección peruana
Tras la baja de Renzo Garcés por lesión, así quedó la nómina de 24 jugadores convocados por Mano Menezes. El DT no llamó a ningún futbolista en reemplazo del 'Pastor'.
- Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero
- Defensas: Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Martín Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne
- Mediocampistas: Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell, Yoshimar Yotún
- Delanteros: Adrián Ugarriza, Álex Valera, Joao Grimaldo, Juan Pablo Goicochea, Kenji Cabrera.