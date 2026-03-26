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Natalia Málaga y el mensaje a sus críticos tras clasificar a semifinales de la Liga Peruana de Vóley: "No estaba muerta, estaba de parranda"

Luego de clasificar a semifinales con Géminis, la entrenadora peruana le mandó un irónico mensaje a sus opositores. Por otra parte, se refirió al duelo que tendrá contra Alianza Lima.

Natalia Málaga será la única entrenadora peruana en las semifinales de la Liga de Vóley. Foto: composición LR/La Cátedra Deportes/Liga Peruana de Vóley
Natalia Málaga será la única entrenadora peruana en las semifinales de la Liga de Vóley. Foto: composición LR/La Cátedra Deportes/Liga Peruana de Vóley

Natalia Málaga sigue sorprendiendo con Deportivo Géminis en la Liga Peruana de Vóley 2026. Luego de imponerse ante Atlético Atena en el extra game y convertirse en la única entrenadora nacional que disputará las semifinales del torneo, la exvoleibolista no dudó en contestarle a sus críticos.

La medallista olímpica tomó las riendas de un equipo que en la temporada pasada peleó el descenso. En pocos meses de trabajo logró cambiarle la cara y ubicar al cuadro comeño entre los mejores cuatro de la competición.

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Natalia Málaga contesta a sus críticos

Al ser consultada sobre los cuestionamientos que recibió por el tiempo que estuvo sin dirigir, Natalia Málaga, fiel a su estilo, contestó de forma irónica a estos comentarios.

"No estaba muerta, estaba de parranda, amigo. Corresponde estar de parranda de vez en cuando, ¿no?", fue la curiosa respuesta de la estratega para las cámaras de La Catedra Deportes.

Natalia Málaga ya piensa en la semifinal ante Alianza Lima

Por otra parte, la técnica de 62 años se pronunció sobre el primer partido que afrontará ante Alianza Lima en los próximos días.

“No hay nada que cambiar, solo mejorar la continuidad del trabajo. Evitar errores tontos, como cuando las jugadoras se chocan, no hablan o dejan caer la pelota. Esos errores deberían ser menos. Hay que jugar, tratar de esquivar el bloqueo rival, no pegar, controlar eso. Es más tiempo de entrenamiento y práctica, de eso se trata el voleibol”, indicó.

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¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Géminis la semifinal?

Alianza Lima vs Géminis jugarán este sábado 28 de marzo la primera semifinal de la Liga Peruana de Vóley. El partido empezará a partir de las 7.00 p. m.

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