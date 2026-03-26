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Deportes

Alianza Lima - Géminis: día, hora y canal de TV para ver la primera semifinal de la Liga Peruana de Vóley 2026

Las vigentes bicampeonas tendrá una dura prueba ante el equipo dirigido por Natalia Málaga. Revisa todo para seguir la semifinal Alianza Lima vs Géminis.

Alianza Lima logró clasificar a semifinales tras eliminar a Deportivo Soan. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima logró clasificar a semifinales tras eliminar a Deportivo Soan. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima ya conoce a su rival en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026. Deportivo Géminis se impuso con autoridad frente a Atlético Atena en el extra game y será el adversario de las vigentes bicampeonas. El equipo comandado por Natalia Málaga se ha convertido en una de las revelaciones de la competición.

Si bien la escuadra comandada por Facundo Morando parte como favorita en la serie, las Guerreras de Comas ya saben lo que es tumbarse a rivales de jerarquía en la temporada. El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador será testigo de este partidazo.

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¿Cuándo juega Alianza Lima - Géminis por las semifinales de la Liga de Vóley?

La primera semifinal entre blanquiazules y comeñas, por la Liga Peruana de Vóley 2025-26, se jugará este sábado 28 de marzo. La revancha será una semana más tarde.

¿A qué hora es el partido de Alianza Lima contra Géminis?

En todo el territorio peruano, este Alianza Lima versus Géminis se podrá seguir a partir de las 5.00 p. m. Será el segundo cotejo del día.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Géminis?

La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo de Latina, canal 2 de la señal abierta en Perú. Esta popular casa televisora también tiene los derechos del resto de encuentros en la Liga Peruana de Vóley.

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Semifinales de la Liga Peruana de Vóley

Las semifinales de ida de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se llevarán a cabo entre el sábado 28 y el domingo 29 de marzo.

  • Alianza Lima vs Géminis | 5.00 p. m. | sábado 28 de marzo
  • San Martín vs Universitario | 5.00 p. m. | domingo 29 de marzo.
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