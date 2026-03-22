Rachell Hidalgo sobre sufrida victoria de Regatas ante Universitario: "Sí o sí teníamos que ganar"

Rachell Hidalgo dijo que la primera derrota contra Universitario las ayudó a reaccionar. Foto: composición de LR/captura de La Cátedra Deportes

Rachell Hidalgo dijo que la primera derrota contra Universitario las ayudó a reaccionar. Foto: composición de LR/captura de La Cátedra Deportes

Universitario de Deportes y Regatas jugaron el mejor partido en lo que va de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley el último sábado. Aunque las Pumas llegaban con la ventaja tras ganar el duelo de ida, las chorrillanas sacaron la garra y lograron vencer 3-2 (25-19, 26-28, 25-18, 21-25 y 18-16) para emparejar el marcador global y forzar el extra game.

Para Rachell Hidalgo, líbero del equipo celeste, la clave estuvo en la "constancia, armonía y unión" que mostraron sus compañeras, pero también en el esfuerzo puesto a lo largo de la semana para preparar este partido. Acerca del desempate que les espera, apuntó a repetir los aciertos y corregir errores para quedarse con un nuevo triunfo.

Rachell Hidalgo sobre extra game ante la 'U': "Vamos a darlo todo"

"Nos esforzamos bastante durante la semana para salir con este triunfo. Sí o sí teníamos que ganar y se logró", declaró la voleibolista al final del encuentro. "Disciplina, amor, constancia, armonía entre nosotras y sobre todo unión, esa siempre va a ser la clave", agregó.

Acerca de la irregularidad en la que cayó Regatas en la recta final de la segunda etapa, así como en el inicio de los cuartos de final, sostuvo que aprendieron de los tropiezos para levantarse. "Son partidos que nos ayudaron bastante a reaccionar. En esta última semana del extra game vamos a darlo todo, como hoy, para salir con la victoria", dijo.

Por último, también destacó la "garra" del equipo: "Se vio mucha unión y garra de nuestra parte. Tenemos que mantener eso y tratar de corregir los errores no forzados. Eso nos va a ayudar bastante, porque siento que estamos jugando mucho mejor".

Regatas es el club más ganador del torneo y el actual subcampeón. Foto: Liga Peruana de Vóley

¿Cuándo juegan Universitario y Regatas por el extra game?

El partido de desempate entre Universitario y Regatas, por la clasificación a semifinales de la Liga Peruana de Vóley, se jugará este miércoles 25 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El horario aún no ha sido confirmado por la organización del torneo.