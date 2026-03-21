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Univeritario vs Regatas HOY vía Latina: partido de vuelta por cuartos de final en Liga Peruana de Vóley

Desde las 7.00 p. m., Universitario y Regatas se enfrentan por el segundo partido de los cuartos de final en la Liga Peruana de Vóley 2026. Las Pumas deben ganar para clasificar.

Regatas está obligado a ganar para forzar un extragame en esta llave de cuartos de final. Foto: Lr/Bestabet de Los Santos
Regatas está obligado a ganar para forzar un extragame en esta llave de cuartos de final. Foto: Lr/Bestabet de Los Santos

Universitario vs Regatas EN VIVO juegan desde las 7.00 p. m., en el Polideportivo Lucha Fuentes (Villa El Salvador), por la vuelta de los cuartos de final en la Liga Peruana de Vóley 2025-26. El encuentro se podrá ver vía Latina (canal 2) y la página web de la FPV. Además, en La República Deportes podrás seguir la cobertura ONLINE punto a punto de este y otros partidos de hoy.

Luego de su victoria por 3-1 en el partido de ida, las Pumas solo necesitan un nuevo triunfo para asegurar su pase a las semifinales. El equipo dirigido por Francisco Hervás pudo recuperarse tras un mal cierre de la segunda etapa y ahora apunta a enderezar el camino en estos playoffs.

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Para Regatas, no existe otro resultado posible más que ganar. El cuadro de Horacio Bastit debe cobrarse la revancha del primer cruce para forzar un extragame y no despedirse anticipadamente de la lucha por el título.

¿A qué hora juega Universitario vs Regatas?

El duelo entre la 'U' y Regatas empezará a partir de las 7.00 p. m. (mismo horario en todo el Perú).

¿Dónde ver Universitario vs Regatas?

Para que no te pierdas el partido entre cremas y celestes, sintoniza las pantallas de Latina (canal 2) en la TV de señal abierta. También puedes verlo a través de su aplicación y/o página web gratis por internet.

Pronóstico de Universitario vs Regatas

Para las principales casas de apuestas, el resultado más probable es una nueva victoria de Universitario.

  • Betsson: gana Universitario (1,34), gana Regatas (2,85)
  • 1XBet: gana Universitario (1,30), gana Regatas (3,09)
  • Doradobet: gana Universitario (1,27), gana Regatas (3,20).

PUEDES VER: Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal de TV del partido por el repechaje al Mundial 2026

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Últimos partidos de Universitario vs Regatas

Así quedaron los cinco cruces más recientes entre ambos equipos por la Liga Peruana de Vóley.

  • Universitario 3-1 Regatas | 15.03.26
  • Universitario 3-0 Regatas | 31.01.26
  • Universitario 3-1 Regatas | 28.12.25
  • Universitario 0-3 Regatas | 07.05.25
  • Regatas 2-3 Universitario | 04.05.25.

Entradas para Universitario vs Regatas

Los boletos para asistir a este compromiso se pueden comprar en la página web Joinnus o a través de Yape entradas a los siguientes precios.

  • General: S/20
  • Norte: S/30
  • Sur: S/30
  • Oriente: S/40
  • Occidente: S/50.
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