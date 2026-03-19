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Ricardo Gareca dice que “en Perú lo quieren más” por su fracaso en la selección chilena: “Como terminamos últimos”

Las reciente declaraciones del extécnico de la selección peruana no cayeron nada bien en territorio chileno. La prensa del vecino país se indignó por la broma que realizó.

Ricardo Gareca dirigió a la selección chilena en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP/LaRoja
Ricardo Gareca dirigió a la selección chilena en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP/LaRoja

El breve paso de Ricardo Gareca por la selección chilena dejó varias heridas: el experimentado estratega no logró repetir la exitosa campaña que tuvo con Perú y dejó a La Roja en el último lugar de las Eliminatorias 2026.

En una reciente entrevista en territorio peruano, el popular ‘Tigre’ sorprendió al recordar su ciclo en el conjunto sureño con una cruel broma.

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La cruel broma de Ricardo Gareca sobre Chile

Durante la presentación de su nuevo programa de streaming, Ricardo Gareca mencionó que la gente en Perú lo quiere más por el fracaso que tuvo al mando de la selección chilena.

“La gente de Perú me quiere ahora más porque como dirigí a la selección de Chile y terminamos últimos; no sé, a lo mejor deben haber pensado que el profe lo hizo a propósito”, fue su irónico comentario en conferencia de prensa.

En otro momento, el extécnico de la selección peruana remarcó el agradecimiento que sintió por el pueblo chileno, a pesar de no lograr los objetivos deportivos.

“Tengo que decir, porque La sustancia va a salir en todos lados, que me trataron muy bien y tengo un gran respeto por Chile. No se me dieron los resultados, pero tengo un gran respeto por Chile”, agregó.

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Prensa chilena indignada tras las declaraciones de Ricardo Gareca

El paso de Ricardo Gareca por la Selección chilena no solo fue un desastre deportivo que dejó a la Roja fuera del Mundial 2026, sino que ahora suma un capítulo de indignación fuera de la cancha”, mencionó el medio ‘Al aire libre’.

Por su parte, el Emol calificó el trabajo de Ricardo Gareca en Chile como “penoso” y señaló que “no dejó nada”

¿Cómo le fue a Ricardo Gareca en Chile?

El popular Tigre estuvo al mando del conjunto sureño desde enero del 2024 hasta junio del 2025. Durante este periodo, el técnico cosechó 1 victoria, 4 empates y 8 derrotas en partidos oficiales.

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