Alianza Lima vs Deportivo Soan: hora y canal del partido por cuartos de final en la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima debe ganarle a Deportivo Soan para avanzar a semifinales de esta Liga Peruana de Vóley. Foto: composición de Betsabeth de Los Santos/GLR

Alianza Lima debe ganarle a Deportivo Soan para avanzar a semifinales de esta Liga Peruana de Vóley. Foto: composición de Betsabeth de Los Santos/GLR

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO juegan desde las 5.00 p. m., en el Polideportivo Lucha Fuentes (Villa El Salvador), por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. La transmisión de este encuentro irá a través de Latina (canal 2) y la página web de la FPV, pero también podrás seguir el punto a punto de cada set en La República Deportes, que te llevará la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy.

El bicampeón sale a sellar su pase a las semifinales. Tras imponerse de forma categórica en la ida por 3-0 (25-17, 26-24 y 25-20), el equipo de Facundo Morando tiene todo a su favor para cerrar la llave en este segundo cotejo.

No obstante, el cuadro blanquiazul no puede confiarse, pues el conjunto de Puente Piedra saldrá apremiado por la necesidad de ganar para forzar el extragame. Ya en el primer enfrentamiento, las dirigidas por Mauro Boasso demostraron que podían complicar a las íntimas, de modo que se espera un duelo atractivo.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Soan?

El juego de vuelta entre Alianza y Soan está programado para empezar a las 5.00 p. m., pero se podría retrasar en caso de que el duelo previo (Géminis vs Atenea) se prolongue.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Soan?

La transmisión de este encuentro irá a través de Latina (canal 2) por la TV de señal abierta. También se podrá ver desde la app y el sitio web de la televisora gratis por internet, así como en la página oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

Pronóstico de Alianza Lima vs Deportivo Soan

Las principales casas de apuestas le dan el claro favoritismo a Alianza Lima.

Betsson: gana Alianza (1,03), gana Soan (9,00)

1XBet: gana Alianza (1,02), gana Soan (8,95)

Doradobet: gana Alianza (1,03), gana Soan (7,50).

Últimos partidos de Alianza Lima vs Deportivo Soan

Así quedaron los cinco cruces más recientes entre ambos clubes por la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima 3-0 Deportivo Soan | 14.03.26

Alianza Lima 3-1 Deportivo Soan | 08.03.26

Alianza Lima 3-1 Deportivo Soan | 19.11.25

Alianza Lima 3-2 Deportivo Soan | 02.03.25

Alianza Lima 3-0 Deportivo Soan | 11.01.25.

Entradas para Alianza Lima vs Deportivo Soan

La venta de entradas para este compromiso está disponible a través de la página web Joinnus. Con el mismo boleto se podrá ingresar a los dos partidos del día: Géminis - Atenea y Alianza - Soan.