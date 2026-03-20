Todo hacía indicar que el futuro de Pablo Guede estaría lejos de Alianza Lima. En las últimas horas, se conoció que el estratega argentino tenía todo encaminado para ser nuevo entrenador de San Lorenzo. Todo esto cambió ya que, según medios argentinos, el actual técnico blanquiazul no tiene pensado dejar el club blanquiazul.

La periodista Agustina Peñalva indicó en ESPN que la llegada del entrenador a San Lorenzo se complicó porque el mismo estratega habría modificado lo negociado. “La respuesta que me han dado es que Guede cambió las condiciones, por eso en este momento no está 100% confirmado. Las condiciones tienen que ver con la cláusula de salida, que es arriba de los 210 mil dólares”, indicó la reportera.

Pablo Guede seguirá en Alianza Lima tras rechazar oferta de San Lorenzo

Según lo informado en la cadena internacional, la principal traba se debe a la cláusula de recisión del contrato de Guede en Alianza Lima. “El problema principal tiene que ver con la cláusula. Ayer estuvo equívoco el presidente de San Lorenzo, metió en un problema a Guede, sino que también alejó a Palermo, porque sintió que estaban esperando una negociación y me tienen en un segundo plano, no le gustó y decidió dar un paso al costado”, indicaron en ESPN.

El argentino ya le habría comunicado a la directiva blanquiazul su intención de continuar con el proyecto deportivo del club. Por lo tanto, el DT estará dirigiendo el siguiente partido por la Liga 1 2026 ante Juan Pablo II.

¿Qué equipos ha dirigido Pablo Guede?

El entrenador argentino dirigió distintos equipos dentro y fuera de su país natal.