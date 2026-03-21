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Juan Reynoso dejó de ser DT de Melgar tras pésima racha en el Torneo Apertura: "Agradecemos el compromiso y la dedicación"

El popular club arequipeño confirmó la salida del entrenador peruano mediante un extenso comunicado agradeciendo su apoyo y trabajo en Liga 1.

Juan Reynoso le puso fin a su segundo ciclo en Melgar tras empatar con ADT. Foto: Melgar
Juan Reynoso le puso fin a su segundo ciclo en Melgar tras empatar con ADT. Foto: Melgar

Los resultados terminaron hundiendo a Juan Reynoso. Melgar anunció, mediante un extenso comunicado, que el experimentado entrenador ya no formará parte del equipo. El cuadro arequipeño nunca recuperó su mejor versión en el Torneo Apertura y registró once puntos.

No es un secreto que las dolorosas derrotas y poco funcionamiento futbolístico mermaron en la relación con la directiva. Es importante destacar que Melgar no ganaba desde la tercera jornada, ya que en aquel partido goleó 4-0 a CD Moquegua e incluso quedó eliminado en la etapa preliminar de la Copa Sudamericana ante Cienciano del Cusco.

Comunicado de Melgar sobre Juan Reynoso. Foto: Melgar

Comunicado de Melgar sobre Juan Reynoso. Foto: Melgar

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¿Qué dice el comunicado de Melgar sobre la salida de Juan Reynoso?

"Juan siempre tendrá el cariño y el reconocimiento del club por el campeonato obtenido en el 2015, así como por su aporte en el crecimiento de la institución durante los años que estuvo aquí. Melgar siempre será su casa. Agradecemos a Juan y a todo su comando técnico por el trabajo, el compromiso y la dedicación durante este tiempo, y les deseamos lo mejor en sus próximos desafíos profesionales", se puede leer en el comunicado de prensa de FBC Melgar.

"Asimismo, informamos que la dirección técnica del equipo profesional será asumida de manera interina por el comando técnico institucional conformado por Víctor Balta, Carlos San Martín y Matías de la Vega", concluyó el informe.

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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Los Chankas y Alianza Lima son los únicos equipos que se mantienen invictos hasta el momento. Por otro lado, Melgar se ubica en la casilla 7 con 11 unidades. Lejos de lo planteado por la directiva del club en el arranque del Torneo Apertura.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Los Chankas75617
2.Alianza Lima75617
3.Cienciano85916
4.Universitario74414
5.UTC74213
6.Sporting Cristal73511
7.Melgar83211
8.Comerciantes Unidos73010
9.Cusco FC83010
10.Juan Pablo II73-310
11.Alianza Atlético7219
12.ADT82-29
13.Sport Huancayo72-17
14.CD Moquegua82-87
15.Deportivo Garcilaso71-26
16.Atlético Grau71-55
17.Sport Boys71-65
18.FC Cajamarca81-65


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