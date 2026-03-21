Hernán Barcos abatido por goleada que hunde a FC Cajamarca en la Liga 1: “No puede ser que sigamos así”
Luego de registrar su cuarta derrota consecutiva, el experimentado goleador argentino se pronunció sobre el presente de su equipo en el Torneo Apertura de la Liga 1.
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FC Cajamarca apuntaba a ser uno de los animadores de la presente temporada del fútbol peruano. Sin embargo, el equipo de Hernán Barcos y compañía sigue sumando derrotas y se ubica en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga 1.
Luego de ser goleados por Cienciano del Cusco, el ‘Pirata’ se mostró muy mortificado por el presente del conjunto cajamarquino en el Torneo Apertura.
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Hernán Barcos abatido por goleada que hunde a FC Cajamarca
“Es difícil. Hoy salió todo mal desde el primer minuto, pero hay que seguir trabajando. Me quedo con el segundo tiempo del equipo, que se entregó. Más allá de toda adversidad, el equipo mostró dignidad y eso habla bien de nosotros como grupo” manifestó en diálogo con L1 Max.
En ese sentido, Hernán Barcos —máximo goleador del club con 6 anotaciones— le pidió a sus aficionados que continúen apoyando; asimismo, señaló que es necesario hacer cambios.
“Con un jugador menos y un gol a los 2 minutos, en una cancha como esta, te complica. Pero queda en nosotros salir de esta situación. A la hinchada le digo que confíe en nosotros, algo tiene que cambiar, no puede ser que sigamos así”, agregó
Por otra parte, el atacante de 41 años se refirió a la importancia de encontrar al nuevo técnico para lo que resta de la Liga 1.
“Ahora tenemos varios días para descansar, enfriar la cabeza y para trabajar, que se vienen 9 finales para nosotros. Que venga un entrenador que nos dé una mano y poder salir de esta situación”, concluyó.
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Tabla de posiciones de la Liga 1
FC Cajamarca registró su cuarta derrota consecutiva en el Torneo Apertura de la Liga 1 y se ubica en la zona baja de la tabla de posiciones.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Los Chankas
|7
|5
|6
|17
|2.
|Alianza Lima
|7
|5
|6
|17
|3.
|Cienciano
|8
|5
|9
|16
|4.
|Universitario
|7
|4
|4
|14
|5.
|UTC
|7
|4
|2
|13
|6.
|Sporting Cristal
|7
|3
|5
|11
|7.
|Melgar
|8
|3
|2
|11
|8.
|Comerciantes Unidos
|7
|3
|0
|10
|9.
|Juan Pablo II
|7
|3
|-3
|10
|10.
|Alianza Atlético
|7
|2
|1
|9
|11.
|ADT
|8
|2
|-2
|9
|12.
|Cusco FC
|7
|2
|-1
|7
|13.
|Sport Huancayo
|7
|2
|-1
|7
|14.
|CD Moquegua
|7
|2
|-7
|7
|15.
|Deportivo Garcilaso
|7
|1
|-2
|6
|16.
|Atlético Grau
|7
|1
|-5
|5
|17.
|Sport Boys
|7
|1
|-6
|5
|18.
|FC Cajamarca
|8
|1
|-6
|5