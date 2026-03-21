HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

Hernán Barcos abatido por goleada que hunde a FC Cajamarca en la Liga 1: “No puede ser que sigamos así”

Luego de registrar su cuarta derrota consecutiva, el experimentado goleador argentino se pronunció sobre el presente de su equipo en el Torneo Apertura de la Liga 1.

Hernán Barcos es uno de los máximos goleadores de la Liga 1 2026. Foto: L1 Max
Hernán Barcos es uno de los máximos goleadores de la Liga 1 2026. Foto: L1 Max

FC Cajamarca apuntaba a ser uno de los animadores de la presente temporada del fútbol peruano. Sin embargo, el equipo de Hernán Barcos y compañía sigue sumando derrotas y se ubica en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga 1.

Luego de ser goleados por Cienciano del Cusco, el ‘Pirata’ se mostró muy mortificado por el presente del conjunto cajamarquino en el Torneo Apertura.

PUEDES VER: Universitario - Alianza Lima: día, horario y canal de TV para ver el clásico por la próxima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1

lr.pe

Hernán Barcos abatido por goleada que hunde a FC Cajamarca

“Es difícil. Hoy salió todo mal desde el primer minuto, pero hay que seguir trabajando. Me quedo con el segundo tiempo del equipo, que se entregó. Más allá de toda adversidad, el equipo mostró dignidad y eso habla bien de nosotros como grupo” manifestó en diálogo con L1 Max.

En ese sentido, Hernán Barcos máximo goleador del club con 6 anotaciones le pidió a sus aficionados que continúen apoyando; asimismo, señaló que es necesario hacer cambios.

“Con un jugador menos y un gol a los 2 minutos, en una cancha como esta, te complica. Pero queda en nosotros salir de esta situación. A la hinchada le digo que confíe en nosotros, algo tiene que cambiar, no puede ser que sigamos así”, agregó

Por otra parte, el atacante de 41 años se refirió a la importancia de encontrar al nuevo técnico para lo que resta de la Liga 1.

“Ahora tenemos varios días para descansar, enfriar la cabeza y para trabajar, que se vienen 9 finales para nosotros. Que venga un entrenador que nos dé una mano y poder salir de esta situación”, concluyó.

PUEDES VER: Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO via L1 Max: pronósticos y horario del partido de hoy por el Torneo Apertura de la Liga 1

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga 1

FC Cajamarca registró su cuarta derrota consecutiva en el Torneo Apertura de la Liga 1 y se ubica en la zona baja de la tabla de posiciones.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Los Chankas75617
2.Alianza Lima75617
3.Cienciano85916
4.Universitario74414
5.UTC74213
6.Sporting Cristal73511
7.Melgar83211
8.Comerciantes Unidos73010
9.Juan Pablo II73-310
10.Alianza Atlético7219
11.ADT82-29
12.Cusco FC72-17
13.Sport Huancayo72-17
14.CD Moquegua72-77
15.Deportivo Garcilaso71-26
16.Atlético Grau71-55
17.Sport Boys71-65
18.FC Cajamarca81-65
Notas relacionadas
Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 8 de la Liga 1 2026

Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 8 de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO vía L1 Max: a qué hora y dónde ver partido de hoy por la Liga 1

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO vía L1 Max: a qué hora y dónde ver partido de hoy por la Liga 1

LEER MÁS
Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 del Torneo Apertura

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO, partido de hoy por el Torneo Apertura de la Liga 1?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO, partido de hoy por el Torneo Apertura de la Liga 1?

LEER MÁS
Cienciano sigue escalando en la tabla: goleó 3-0 a FC Cajamarca por el Torneo Apertura de la Liga 1

Cienciano sigue escalando en la tabla: goleó 3-0 a FC Cajamarca por el Torneo Apertura de la Liga 1

LEER MÁS
Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 8 de la Liga 1 2026

Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 8 de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beca 18-2026: fechas de la segunda fase y lista de institutos superiores para postular

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO vía L1 Max: a qué hora y dónde ver partido de hoy por la Liga 1

Fútbol Peruano

Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 8 de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO vía L1 Max: a qué hora y dónde ver partido de hoy por la Liga 1

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO, partido de hoy por el Torneo Apertura de la Liga 1?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025