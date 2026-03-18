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Franco Velazco sobre presunto incidente de racismo en Estadio Monumental: "Detectamos 3 tipos de ruido que pueden haber generado confusión"

El administrador de Universitario negó que los hinchas hayan proferido expresiones racistas, sino que produjeron sonidos enfatizando la vocal 'u'.

Franco Velazco dijo que el árbitro y los dos jugadores de UTC que acusaron racismo habrían malinterpretado la situación. Foto: composición de LR/captura de L1 Max/Universitario
Franco Velazco dijo que el árbitro y los dos jugadores de UTC que acusaron racismo habrían malinterpretado la situación. Foto: composición de LR/captura de L1 Max/Universitario

Un día después de que se revelara el informe del árbitro Michael Espinoza sobre los presuntos actos racistas durante el partido entre Universitario y UTC, el administrador Franco Velazco sostuvo que todo se trataría de una confusión. El titular del club crema indicó que los gritos proferidos por los hinchas no habrían tenido connotación racista, sino que serían expresiones de otra índole.

"Hemos detectado tres tipos de ruidos que pueden haberle generado confusión a los jugadores Piero Serra, Ángelo Campos y al árbitro", dijo Velazco en diálogo con L1 Max. Según el directivo, los términos fueron pronunciados haciendo énfasis en la letra 'u', lo cual habría producido en Espinoza la impresión de que se estaba imitando "el sonido característico que hacen los monos", según escribió el propio réferi.

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¿Qué dijo Franco Velazco sobre el supuesto caso de racismo?

"Se escucha claramente una repetición de la barra señalando varias veces el término 'cachudo', lo que puede haber generado una primera confusión. El segundo es la barra típica del club, que es 'Y dale dale U, y dale dale U'. Y luego se produce un tercer sonido, que es 'Tuuunche, Tuuunche'", expuso el administrador del cuadro estudiantil.

"Quiero creer que estos tres términos, que terminan en, o enfatizan la vocal 'u', pueden haber generado la confusión en estas tres personas. Lo que vamos a hacer cuando llegue el momento del proceso es colocar el video y Michael Espinoza y las personas involucradas van a tener que determinar en qué momento y en qué minuto del audio se escuchan esos términos", continuó el dirigente.

"Nuestra postura es que no se produjeron actos de racismo y que, por el contrario, hubo algunos agentes dentro de la cancha que motivaron que esta situación termine, por parte de Michael Espinoza, en la activación del protocolo antirracismo", reafirmó Velazco.

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¿Qué dijo Michael Espinoza en su informe árbitral?

En su informe de los hechos ocurridos en el Estadio Monumental, Espinoza indicó que, poco después de cobrar penal a favor de la 'U' en el último minuto, los jugadores Piero Serra y Ángelo Campos lo alertaron de supuestos gritos racistas provenientes de la tribuna norte del recinto.

"Ángelo Campos me dijo: "escucha a la barra". Procedí a mirar dicho sector de la tribuna por pedido de ellos y, efectivamente, logré escuchar a un grupo de personas que gritaban "U - U - U - U - U - U…" haciendo el sonido característico que hacen los monos. (…) Les respondí a los dos jugadores indicándoles: "Sí, ahora sí puede escucharlo yo mismo", refirió el árbitro.

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