Federico Valverde marcó “hat-trick” en triunfo del Real Madrid sobre el Manchester City por la Champions League
Y el sorprendente Bodo/Glimt se impuso con un categórico 3-0 al Sporting Lisboa.
Emociones al máximo se vivieron en esta segunda jornada de octavos de final de la Champions League. En uno de los clásicos modernos, el Real Madrid sacó a relucir sus 15 títulos y no tuvo compasión sobre el Manchester City, al cual aplastó 3-0 en una noche que Federico Valverde jamás olvidará.
El volante uruguayo, luciendo la cinta de capitán, se destapó con tres goles durante la primera mitad y dejó a su equipo con un pie y medio en los cuartos de final. El elenco “Ciudadano” no tuvo reacción y ahora deberá revertir la serie el próximo martes en el Etihad Stadium (3:00 p.m.).
La apertura del marcador vino a los 20 minutos con un saque largo del arquero Thibaut Courtois para Valverde, quien cogió el balón, la picó y ante la salida del Gianluigi Donnarumma también lo sacó del camino para irse solo al arco y definir.
Esto abrió los espacios para los madridistas, que encontró otra vez en los pies del “Halcón” el segundo. Vinícius Jr. corrió por su banda izquierda y metió un pase de tres dedos, que dio un pequeño rebote en un defensor del City y nuevamente Valverde (27’) estuvo ahí para sacar un zurdazo cruzado y vencer otra vez a Donnarumma.
El Real Madrid ofrecía un buen espectáculo en el Santiago Bernabéu y el volante uruguayo por tercera vez dijo presente, pero con un control previo y luego definió de primera muy cerca del área chica (42’).
El partido estaba controlado y en el complemento los del Pep Guardiola no pudieron con el muro defensivo madridista y ahora deberán revertir el resultado en Manchester.
El Bodo/Glimt sigue sorprendiendo al mundo y con tantos de Sondre Fred (32’ penal), Ole Didrik Blomberg (45’ +1) y Kasper Hogh (71’) derrotó 3-0 al Sporting Lisboa. La revancha será el martes en Portugal.