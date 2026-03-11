HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Francisco Sagasti en vivo, ¿Acuña acaparador? | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

Federico Valverde marcó “hat-trick” en triunfo del Real Madrid sobre el Manchester City por la Champions League

Y el sorprendente Bodo/Glimt se impuso con un categórico 3-0 al Sporting Lisboa.

Festejo del Real Madrid que aplastó 3-0 al Manchester City.
Festejo del Real Madrid que aplastó 3-0 al Manchester City. | AFP

Emociones al máximo se vivieron en esta segunda jornada de octavos de final de la Champions League. En uno de los clásicos modernos, el Real Madrid sacó a relucir sus 15 títulos y no tuvo compasión sobre el Manchester City, al cual aplastó 3-0 en una noche que Federico Valverde jamás olvidará.

El volante uruguayo, luciendo la cinta de capitán, se destapó con tres goles durante la primera mitad y dejó a su equipo con un pie y medio en los cuartos de final. El elenco “Ciudadano” no tuvo reacción y ahora deberá revertir la serie el próximo martes en el Etihad Stadium (3:00 p.m.).

La apertura del marcador vino a los 20 minutos con un saque largo del arquero Thibaut Courtois para Valverde, quien cogió el balón, la picó y ante la salida del Gianluigi Donnarumma también lo sacó del camino para irse solo al arco y definir.

Esto abrió los espacios para los madridistas, que encontró otra vez en los pies del “Halcón” el segundo. Vinícius Jr. corrió por su banda izquierda y metió un pase de tres dedos, que dio un pequeño rebote en un defensor del City y nuevamente Valverde (27’) estuvo ahí para sacar un zurdazo cruzado y vencer otra vez a Donnarumma.

El Real Madrid ofrecía un buen espectáculo en el Santiago Bernabéu y el volante uruguayo por tercera vez dijo presente, pero con un control previo y luego definió de primera muy cerca del área chica (42’).

El partido estaba controlado y en el complemento los del Pep Guardiola no pudieron con el muro defensivo madridista y ahora deberán revertir el resultado en Manchester.

El Bodo/Glimt sigue sorprendiendo al mundo y con tantos de Sondre Fred (32’ penal), Ole Didrik Blomberg (45’ +1) y Kasper Hogh (71’) derrotó 3-0 al Sporting Lisboa. La revancha será el martes en Portugal.

Notas relacionadas
Real Madrid no tuvo piedad del Manchester City: con hat trick de Valverde, goleó 3-0 por octavos de final de la Champions League

Real Madrid no tuvo piedad del Manchester City: con hat trick de Valverde, goleó 3-0 por octavos de final de la Champions League

LEER MÁS
Octavos de final Champions League 2026: resultados de los partidos de hoy por la ida

Octavos de final Champions League 2026: resultados de los partidos de hoy por la ida

LEER MÁS
Lamine Yamal se vistió de héroe: Barcelona empató 1-1 ante Newcastle por los octavos de final de Champions League

Lamine Yamal se vistió de héroe: Barcelona empató 1-1 ante Newcastle por los octavos de final de Champions League

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Sporting Cristal a la fase de grupos! Rimenses vencieron a Carabobo por penales en la Copa Libertadores

¡Sporting Cristal a la fase de grupos! Rimenses vencieron a Carabobo por penales en la Copa Libertadores

LEER MÁS
Sporting Cristal vs U Católica Ecuador EN VIVO por Copa Libertadores Sub 20: celestes caen 1-0 ante ecuatorianos

Sporting Cristal vs U Católica Ecuador EN VIVO por Copa Libertadores Sub 20: celestes caen 1-0 ante ecuatorianos

LEER MÁS
¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia? Esto dice el reglamento de la FIFA

¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia? Esto dice el reglamento de la FIFA

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Federico Valverde marcó “hat-trick” en triunfo del Real Madrid sobre el Manchester City por la Champions League

Sporting Cristal vs U Católica Ecuador EN VIVO por Copa Libertadores Sub 20: se juega el segundo tiempo del partido

Juan Velasco Guerrero es el nuevo ministro de Salud: José María Balcazar tomó juramento al reemplazo de Luis Quiroz

Deportes

Sporting Cristal vs U Católica Ecuador EN VIVO por Copa Libertadores Sub 20: se juega el segundo tiempo del partido

Sporting Cristal se metió a la fase de grupos de la Copa Libertadores al vencer a Carabobo en la tanda de penales

Sorteo Copa Libertadores 2026: con Sporting Cristal y Universitario, fecha y hora para conocer la fase de grupos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juan Velasco Guerrero es el nuevo ministro de Salud: José María Balcazar tomó juramento al reemplazo de Luis Quiroz

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa los montos actualizados por distrito

Rafael Vela: ANC del Ministerio Público lo suspende por 9 meses por declaraciones en el caso Alejandro Toledo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025