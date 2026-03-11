Federico Valverde marcó “hat-trick” en triunfo del Real Madrid sobre el Manchester City por la Champions League

Emociones al máximo se vivieron en esta segunda jornada de octavos de final de la Champions League. En uno de los clásicos modernos, el Real Madrid sacó a relucir sus 15 títulos y no tuvo compasión sobre el Manchester City, al cual aplastó 3-0 en una noche que Federico Valverde jamás olvidará.

El volante uruguayo, luciendo la cinta de capitán, se destapó con tres goles durante la primera mitad y dejó a su equipo con un pie y medio en los cuartos de final. El elenco “Ciudadano” no tuvo reacción y ahora deberá revertir la serie el próximo martes en el Etihad Stadium (3:00 p.m.).

La apertura del marcador vino a los 20 minutos con un saque largo del arquero Thibaut Courtois para Valverde, quien cogió el balón, la picó y ante la salida del Gianluigi Donnarumma también lo sacó del camino para irse solo al arco y definir.

Esto abrió los espacios para los madridistas, que encontró otra vez en los pies del “Halcón” el segundo. Vinícius Jr. corrió por su banda izquierda y metió un pase de tres dedos, que dio un pequeño rebote en un defensor del City y nuevamente Valverde (27’) estuvo ahí para sacar un zurdazo cruzado y vencer otra vez a Donnarumma.

El Real Madrid ofrecía un buen espectáculo en el Santiago Bernabéu y el volante uruguayo por tercera vez dijo presente, pero con un control previo y luego definió de primera muy cerca del área chica (42’).

El partido estaba controlado y en el complemento los del Pep Guardiola no pudieron con el muro defensivo madridista y ahora deberán revertir el resultado en Manchester.

El Bodo/Glimt sigue sorprendiendo al mundo y con tantos de Sondre Fred (32’ penal), Ole Didrik Blomberg (45’ +1) y Kasper Hogh (71’) derrotó 3-0 al Sporting Lisboa. La revancha será el martes en Portugal.