Barcelona - Newcastle en la Champions League 2026: fecha, hora y canal del partido por octavos de final
En Inglaterra se jugará el primer duelo de la llave entre los culés y las urracas por la UEFA Champions League 2025-26. El equipo de Hansi Flick buscará un buen resultado de visita.
Luego de vencer al Athletic Club y consolidar su liderazgo en la tabla de posiciones de LaLiga, Barcelona quedó listo para su reaparición en la Champions League. El equipo dirigido por Hansi Flick iniciará la ronda de octavos de final con un partido en condición de visitante frente a Newcastle, que viene de una apabullante victoria en los playoffs.
El club de las urracas fue el protagonizó la llave más dispareja, teniendo en cuenta la diferencia final, de la etapa previa: ante el modesto Qarabag de Azerbaiyán, el conjunto blanquinegro logró un abrumador 9-3 global. Dada la diferencia de jerarquía entre dicho rival y el Barza, no se espera una actuación similar, pero de todas formas hay mucha expectativa por lo que pueda pasar en el cruce entre españoles e ingleses.
¿Cuándo juegan Barcelona - Newcastle?
El partido de ida entre Barcelona y Newcastle se jugará el martes 10 de marzo, en el estadio St. James' Park.
¿A qué hora juegan Barcelona - Newcastle?
Estos son los horarios de transmisión del duelo entre ambas escuadras dependiendo del país en el que te ubiques. Para Perú, empezará a partir de las 3.00 p. m.
- Costa Rica, México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Wahington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Qué canal transmitirá Barcelona - Newcastle?
La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica. Vía streaming, se podrá ver desde la plataforma Disney Plus, mediante el plan Premium.